Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Preventivní programy pro žáky ZŠ a MŠ Husinec – Řež
Policejní preventistka realizovala na ZŠ a MŠ Husinec – Řež preventivní programy zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu, při kontaktu s cizími osobami i na internetu.
Ve dnech 18. a 19. ledna 2026 navštívila policejní preventistka Základní a mateřskou školu Husinec – Řež, kde pro žáky mateřské školy a prvního, druhého, čtvrtého a pátého ročníku uskutečnila sérii preventivních programů. Besedy byly zaměřeny na praktické situace, se kterými se děti mohou setkat v každodenním životě, a na zásady bezpečného a odpovědného chování.
Bezpečnost v silničním provozu
Děti z mateřské školy a žáci prvního ročníku si připomněli základní pravidla bezpečnosti v silničním provozu. Policistka jim vysvětlila, jak správně přecházet přes přechod pro chodce, jak se chovat na silnici a jaký význam mají vybrané dopravní značky. Zvláštní pozornost byla věnována viditelnosti chodců, zejména v zimním období. Děti se dozvěděly, jaké barvy oblečení jsou nejlépe viditelné a proč je důležité používat reflexní prvky.
Bezpečné chování při kontaktu s cizími osobami
Pro žáky druhého ročníku byl program zaměřen na zásady bezpečného chování při kontaktu s neznámými osobami. Děti si společně s preventistkou povídaly o situacích, které mohou být rizikové, a učily se, jak správně reagovat. Součástí besedy byly modelové příklady, na nichž si žáci vyzkoušeli, jak rozpoznat nebezpečí a jak v takové situaci vyhledat pomoc.
Bezpečnost na internetu
Žáci čtvrtého a pátého ročníku se věnovali tématu bezpečnosti na internetu v rámci preventivního projektu „Tvoje cesta onlinem“. Diskutovalo se o rizicích spojených s online komunikací, o ochraně osobních údajů i o tom, jak mohou internetoví predátoři manipulovat se svými oběťmi. Děti se dozvěděly, jaké informace by na internetu neměly sdílet, jak rozpoznat varovné signály nebezpečné komunikace a na koho se mohou obrátit v případě, že se ocitnou v nepříjemné situaci.
Preventivní programy byly realizovány interaktivní formou a děti se aktivně zapojovaly do diskuse. Podobné aktivity přispívají k budování odpovědného přístupu k vlastní bezpečnosti a pomáhají dětem osvojit si návyky, které mohou využít v každodenním životě.
nprap. Veronika Borovičková
26. února 2026