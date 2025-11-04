Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Preventivní program pro žáky základní školy Větrník v Čelákovicích
Policejní preventistka navštívila základní školu Větrník v Čelákovicích, kde žákům představila projekty zaměřené na bezpečné chování na internetu a prevenci užívání návykových látek.
Policisté se zaměřili na prevenci mezi dětmi a mládeží.
V pátek 24. října a v pondělí 3. listopadu navštívila policejní preventistka základní školu Větrník v Čelákovicích, kde žákům přiblížila rizika virtuálního prostředí i nebezpečí spojená s užíváním návykových látek. V rámci preventivních programů „Tvoje cesta onlinem“ a „Tvoje cesta načisto“ se děti dozvěděly, jak se chránit v online světě a jak se správně rozhodovat v situacích, které mohou ovlivnit jejich budoucnost.
Tvoje cesta načisto – prevence závislostí pro starší žáky
Protidrogový program „Tvoje cesta načisto“ byl určen žákům osmých a devátých ročníků a soustředil se na prevenci užívání drog, alkoholu a dalších návykových látek. Žáci se seznámili s reálnými příběhy mladých lidí, jejichž život byl ovlivněn závislostí, a společně diskutovali o důsledcích, které si s sebou závislost nese – od dopadů na zdraví až po ztrátu důvěry, přátelství a životních cílů.
Hlavním smyslem programu bylo posílit sebedůvěru a schopnost odmítnout nabídku návykových látek, rozvíjet kritické myšlení a uvědomění si odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Důraz byl kladen i na otevřenou komunikaci a vytvoření prostoru pro dotazy, sdílení zkušeností a vyjádření názorů.
Tvoje cesta onlinem – bezpečnost v digitálním světě
Projekt „Tvoje cesta onlinem“ byl zaměřen na žáky šestých a sedmých tříd. Děti se naučily, jak rozpoznat rizikové situace při komunikaci na internetu, jak reagovat na podezřelé chování a jak chránit své osobní údaje.
Policejní preventistka žákům přiblížila, jak internetoví predátoři často manipulují s oběťmi a jaké informace o sobě děti na sítích sdílejí, mnohdy bez uvědomění si možných následků. Diskuse se zaměřila také na kyberšikanu, sexting a zneužití fotografií. Děti se dozvěděly, na koho se mohou obrátit o pomoc a jaká pravidla dodržovat, aby se na internetu pohybovaly bezpečně.
Význam preventivních aktivit ve školách
Preventivní programy představují důležitou součást vzdělávání a hrají zásadní roli při formování bezpečného a zdravého školního prostředí. Pomáhají dětem lépe chápat rizika, se kterými se mohou setkat, a vybavují je praktickými nástroji, jak těmto situacím čelit.
Spolupráce policie a škol v oblasti prevence je dlouhodobě přínosná – umožňuje dětem získat důležité informace z praxe a posiluje jejich zodpovědnost za vlastní chování. Programy jako „Tvoje cesta načisto“ a „Tvoje cesta onlinem“ ukazují, že systematická prevence může mít pozitivní dopad nejen na jednotlivce, ale i na celkovou atmosféru ve škole.
nprap. Veronika Borovičková
4. listopadu 2025