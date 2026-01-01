Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Preventivní akce s motorkáři
Motorkáři si v Ostrově připomněli, že bezpečnost začíná u každého z nás.
Ve středu 29. července uspořádali policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve spolupráci s Městskou policií Ostrov a BESIPem preventivní akci zaměřenou na bezpečnost motocyklistů. Akce se uskutečnila u čerpací stanice Tank ONO v Ostrově a během odpoledne ji navštívily desítky motorkářů.
Návštěvníci si mohli ověřit své znalosti v kvízu bezpečné jízdy na motocyklu, a to jak v klasické papírové podobě, tak na speciálním tabletu. Připravena byla také interaktivní hra zaměřená na nový bodový systém, která zábavnou formou přiblížila změny v pravidlech silničního provozu. Velký zájem vzbudila ukázka airbagové vesty pro motocyklisty. Zájemci se dozvěděli, jak tento bezpečnostní prvek funguje, jaké části těla chrání a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet její aktivaci. Nechyběla ani aktivita s brýlemi simulujícími stav po požití alkoholu a jiných návykových látek. Účastníci si s nasazenými brýlemi prošli trasu mezi kužely a sami zjistili, jak výrazně může být pod vlivem návykových látek narušena koordinace pohybů, vnímání prostoru i schopnost bezpečně reagovat.
Za splnění jednotlivých stanovišť si motorkáři odnesli preventivní předměty, mezi nimi například motolékárničky, reflexní kšandy, reflexní vesty, nákrčníky, jednorázové alkotestery nebo nealkoholické pivo.
Cílem preventivní akce bylo připomenout motocyklistům zásady bezpečné jízdy, podpořit vzájemnou ohleduplnost všech účastníků silničního provozu a upozornit na rizika spojená s jízdou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Organizátoři děkují všem, kteří se do akce zapojili, a věří, že získané informace přispějí k bezpečnějšímu provozu na našich silnicích.
Podobné preventivní akce budou i nadále probíhat v rámci celého Karlovarského kraje.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přejí všem motorkářům bezpečnou sezónu.
por. Mgr. Lucie Machalová