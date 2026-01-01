Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Preventivní akce policejních preventistů
Potkat je můžete na cyklostezkách napříč Karlovarským krajem.
Od května do října vyrážejí policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje mezi veřejnost, aby zvýšili bezpečnost cyklistů i ostatních účastníků silničního provozu. Během celé sezóny je můžete potkat zejména na frekventovaných cyklostezkách napříč Karlovarským krajem.
Policisté se při těchto akcích zaměřují především na kontrolu povinné výbavy jízdních kol, upozorňují na význam používání bezpečnostních a reflexních prvků a poskytují cyklistům důležité rady, jak předcházet dopravním nehodám a úrazům. Cílem těchto aktivit je nejen prevence, ale i přátelská komunikace s veřejností.
Cyklisté, kteří splňují základní bezpečnostní pravidla, se mohou těšit na drobné odměny v podobě preventivních předmětů, jako jsou například cyklolékárničky, odrazky na kola, světla či jiné užitečné doplňky, které přispívají k bezpečné jízdě.
Preventivní rady pro cyklisty
• Používejte ochrannou přilbu – zejména u dětí do 18 let je povinná, ale doporučuje se všem bez rozdílu věku.
• Buďte vidět – používejte reflexní prvky na oblečení i kole, zejména za snížené viditelnosti.
• Dodržujte pravidla silničního provozu – respektujte dopravní značky a ohleduplnost vůči ostatním.
• Zkontrolujte kolo před jízdou – funkční brzdy, správně nahuštěné pneumatiky a osvětlení jsou základ.
• Nevěnujte se při jízdě jiným činnostem – mobilní telefon nebo sluchátka mohou odvést pozornost.
• Jezděte přiměřenou rychlostí – přizpůsobte svou jízdu terénu, počasí i provozu na cyklostezce.
• Myslete na děti – učte je správnému chování na komunikacích a buďte jim příkladem.
Povinná výbava jízdního kola
Každé jízdní kolo musí být vybaveno v souladu s platnou legislativou:
• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy,
• přední světlo bílé barvy (za snížené viditelnosti),
• zadní světlo červené barvy nebo červená odrazka,
• přední bílá odrazka,
• zadní červená odrazka,
• oranžové odrazky na šlapadlech (pedálech),
• oranžové odrazky ve výpletu kol (nebo reflexní prvky na pláštích).
Doporučená je také výbava navíc:
• cyklolékárnička,
• zvonek,
• zámek na kolo,
• ochranná přilba, pro děti do 18 let je povinná.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přejí všem cyklistům krásné, aktivní a především bezpečné léto plné pohodových kilometrů bez nehod a zranění. Užijte si jízdu naplno, dbejte na svou bezpečnost i ohleduplnost k ostatním a vracejte se z každé vyjížďky vždy v pořádku domů.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
12. 6. 2026