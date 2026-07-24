Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Preventivní akce na Šumavě

V rámci preventivní akce s názvem ,, Jedna Šumava – dvojí pravidla´´ se policisté společně s německými kolegy a strážci Národního parku Šumava opět vydali za návštěvníky Šumavy na Klatovsku a to konkrétně na Modravu. 

Letní prázdniny jsou v plném proudu a naše zelená střecha Evropy, jak se občas Šumavě přezdívá, kterou navíc společně sdílíme s našimi německými sousedy, láká mnoho návštěvníků. Aby si, jak pěší turisté, tak i cyklisti na kolech Šumavu užili plnými doušky co nejbezpečněji a pokud možno bez zbytečných starostí uspořádali čeští policisté společně s kolegy z Německa a strážci Národního parku Šumava preventivní akci na Modravě s názvem ,, Jedna Šumava – dvojí pravidla´´. Jelikož při pohybu na Šumavě může každý snadno překročit státní hranici do Německa, je dobré, aby měl povědomí o tom, že pravidla a zákony, které platí na české straně Šumavy, na straně německé neplatí. Proto policisté a strážci při preventivní akci předávají návštěvníkům cenné informace na co si dát pozor a jak se v přírodě správně pohybovat.

Společné hlídky policistů a strážců, kteří vyrážejí do terénu, turistům rozdávají informační letáky v českém i německém jazyce, poskytují jim rady, mapy a kontakty na záchranné složky. Ti se tak snadno dozví, co je kde povoleno, zakázáno a jak se ohleduplně chovat nejen k přírodě, ale i ostatním návštěvníkům.

Několik pravidel, které je dobré znát.

  • Vždy se pohybujete po značených cestách nebo cyklotrasách.
  • V horách noste cyklistickou přilbu – děti ji mají povinnou do 18 let, ale doporučujeme ji všem, a to bez ohledu na věk.
  • Buďte ohleduplní k přírodě, ostatním návštěvníkům i zvířatům.
  • Nejezděte na kole tam, kde je to zakázáno.
  • Nepřeceňujte své síly a schopnosti – počasí se v horách může rychle změnit.
  • V případě nouze volejte na linku 158 nebo využijte aplikaci Záchranka.
  • Mějte vždy u sebe dostatečné množství tekutin, jídla, plně nabitý telefon i s powerbankou a léky, které užíváte.
  • Příroda není odpadkový koš, odpadky tedy vyhazujte pouze na místech k tomu určených.
  • Naplánujte si trasu, kterou se vydáte. Mějte připravenou i náhradní variantu trasy.
  • Můžete také využít aplikaci na sdílení své polohy, kterou si nainstalujete do svého mobilního telefonu.
  • Cyklisté pamatujte, že nulová tolerance alkoholu platí v České republice i za řídítky

Děkujeme všem návštěvníkům, že dodržováním pravidel a svým ohleduplným  chováním přispívají k ochraně tohoto jedinečného území a přejeme jim krásný a ničím nezkažený pobyt na Šumavě.

nprap. Michal Schön
24. července 2026

Odkazy do noveho okna

1 fotografie 1

1 fotografie 1 

Detailní náhled

2 fotografie 2

2 fotografie 2 

Detailní náhled

3 fotografie 3

3 fotografie 3 

Detailní náhled

4 fotografie 4

4 fotografie 4 

Detailní náhled

5 fotografie 5

5 fotografie 5 

Detailní náhled

6 fotografie 6

6 fotografie 6 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 