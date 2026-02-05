Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Preventisté v terénu s úsměvem i varováním na Turnovsku
Tentokrát byly jejich cílem rekreační objekty na Turnovsku a Maloskalsku.
První únorové pondělí vyrazili preventisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na pravidelnou kontrolu chat a chalup v rekreačních oblastech na Turnovsku a Maloskalsku. A jak to tak u preventivních akcí bývá, vyzbrojeni byli hlavně dobrou náladou a pozorným okem.
Rekreační objekty jsou mimo sezónu náchylnější k nezvaným návštěvám. Ticho, klid a dlouhodobě nepřítomní majitelé vytvářejí ideální podmínky pro ty, kteří přichází neohlášeně a se špatnými úmysly.
„Naším cílem není hledat romantiku v krajině. Chceme se ujistit, že si někdo neudělal z cizí chaty noclehárnu, skladiště nebo improvizovanou dílnu,“ uvedla preventistka.
Preventisté procházeli okolí objektů, kontrolovali viditelné zabezpečení a zaměřovali se na typické znaky narušení. Jakož jsou poškozené zámky, otevřené okenice, neuzamčené přístřešky nebo volně ponechané předměty, které by mohly pachatelům ulehčit práci.
„Když necháte venku žebřík a páčidlo, je to asi tak bezpečné, jako nechat na vratech uvítací ceduli,“ okomentoval policista nprap. Libor Barták situaci u jednoho z objektů.
Doporučení pro chataře a chalupáře
- Důkladně zabezpečte všechna okna i dveře.
- Nenechávejte cennosti uvnitř na očích.
- Nářadí a pomůcky neponechávejte volně přístupné.
- Požádejte sousedy, aby na objekt občas mrkli.
- Zvažte přídavná zabezpečení.
- Prevence má smysl.
Pravidelné kontroly rekreačních objektů mají dlouhodobý efekt. „Zloději obvykle volí to nejjednodušší. Když je chata dobře zabezpečená, raději jdou jinam. A přesně o to nám jde,“ doplnila preventistka.
5. února 2026
nprap. Bc. Markéta Razáková