Preventisté v terénu s úsměvem i varováním na Turnovsku

Tentokrát byly jejich cílem rekreační objekty na Turnovsku a Maloskalsku. 

První únorové pondělí vyrazili preventisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na pravidelnou kontrolu chat a chalup v rekreačních oblastech na Turnovsku a Maloskalsku. A jak to tak u preventivních akcí bývá, vyzbrojeni byli hlavně dobrou náladou a pozorným okem.

Rekreační objekty jsou mimo sezónu náchylnější k nezvaným návštěvám. Ticho, klid a dlouhodobě nepřítomní majitelé vytvářejí ideální podmínky pro ty, kteří přichází neohlášeně a se špatnými úmysly.

„Naším cílem není hledat romantiku v krajině. Chceme se ujistit, že si někdo neudělal z cizí chaty noclehárnu, skladiště nebo improvizovanou dílnu,“ uvedla preventistka.

Preventisté procházeli okolí objektů, kontrolovali viditelné zabezpečení a zaměřovali se na typické znaky narušení. Jakož jsou poškozené zámky, otevřené okenice, neuzamčené přístřešky nebo volně ponechané předměty, které by mohly pachatelům ulehčit práci.

1„Když necháte venku žebřík a páčidlo, je to asi tak bezpečné, jako nechat na vratech uvítací ceduli,“ okomentoval policista nprap. Libor Barták situaci u jednoho z objektů.


Doporučení pro chataře a chalupáře

  • Důkladně zabezpečte všechna okna i dveře.
  • Nenechávejte cennosti uvnitř na očích.
  • Nářadí a pomůcky neponechávejte volně přístupné.
  • Požádejte sousedy, aby na objekt občas mrkli.
  • Zvažte přídavná zabezpečení.
  • Prevence má smysl.

Pravidelné kontroly rekreačních objektů mají dlouhodobý efekt. „Zloději obvykle volí to nejjednodušší. Když je chata dobře zabezpečená, raději jdou jinam. A přesně o to nám jde,“ doplnila preventistka.

5. února 2026
nprap. Bc. Markéta Razáková

