Bezpečné předvánoční nákupy

Policisté v Olomouckém kraji varují před kapsáři i falešnými e-shopy. 

S blížícími se Vánocemi se nákupní centra plní lidmi. V předvánočním shonu však roste také aktivita kapsářů a podvodníků, kteří se zaměřují nejen na nepozorné zákazníky, ale také na nakupující na internetu. V rámci preventivních aktivit se proto policisté napříč Olomouckým krajem zaměřují především na bezpečnost při nakupování. Během adventního období lze policisty potkat přímo mezi nakupujícími lidmi, které se snaží informovat o tom, jak se chránit před riziky spojenými s předvánočním obdobím. Upozorňují nejen na kapesní krádeže, ale také na obezřetnost při on-line nákupech. Stejná témata zaznívala i na preventivních besedách a akcích pro veřejnost. 

Chvilka nepozornosti může stačit

Přeplněné obchody, tlačenice a dlouhé fronty vytvářejí ideální podmínky pro kapsáře. Ti spoléhají na spěch a rozptýlení nakupujících – stačí krátký okamžik a peněženka či mobil mohou zmizet.

Jak se chránit před kapsáři:

  • Peněženku a doklady mějte vždy bezpečně uložené – ideálně v zavřených kapsách či v tašce přes rameno s uzavíráním směrem k tělu.
  • Noste kabelku vždy před sebou, ne na zádech.
  • Nenechávejte tašky v košíku bez dozoru, ani když se jen otočíte k regálu.
  • Používejte vnitřní kapsy a přezky - otevřené kapsy nebo batohy jsou snadným cílem.
  • Při placení dávejte pozor na PIN - zakryjte klávesnici rukou a nikdy si lístek s PINem neukládejte do peněženky.
  • Všímejte si podezřelého chování - pokud vás někdo podezřele sleduje či se k vám neobvykle tlačí, odejděte z davu. 

Pozor také při ukládání nákupu do auta 

Ani parkoviště u nákupních center nejsou bez rizika. Zloději často sledují nakupující už při ukládání nákupu do vozidla a využívají okamžik nepozornosti. 

  • Nenechávejte nákup ani cennosti na viditelném místě v autě, a to ani na krátkou chvíli.
  • Při ukládání věcí auto vždy uzamkněte, i když odcházíte jen na okamžik k nákupnímu vozíku.
  • I krátká nepozornost může vést ke zbytečné ztrátě – myslete na bezpečí i po odchodu z obchodu.

Dárky z internetu? Ano, ale bezpečně

Před Vánocemi se každoročně množí také falešné e-shopy a podvodné inzeráty na bazarech či sociálních sítích. Slíbené zboží za skvělé ceny často vůbec neexistuje, neboť podvodníci dokážou jen chytře využít spěchu a snahy lidí ušetřit.

Jak poznat falešný e-shop?

  • Podezřele nízké ceny, které se výrazně liší od běžné nabídky.
  • Chybějící kontaktní údaje, sídlo společnosti nebo telefon.
  • Absence obchodních podmínek nebo odkaz na neplatné stránky.
  • Platba pouze předem bez možnosti dobírky či bezpečné platební brány.
  • Žádné nebo negativní recenze, případně jen nedávno založené profily.

Jak tedy nakupovat bezpečně online?

  • Prověřte si obchod – zadejte jeho název do vyhledávače spolu se slovem recenze či podvod.
  • Plaťte jen přes bezpečné platební brány nebo dobírkou.
  • Pokud je zboží výrazně levnější než jinde, buďte obezřetní.
  • Na bazarech nikdy neposílejte peníze předem neznámým osobám.
  • Neposílejte nikomu údaje z platební karty ani ověřovací SMS kód!

Předvánoční čas má být časem radosti a nikoliv starostí. S trochou opatrnosti můžete rizika minimalizovat a vyhnout se nepříjemnostem. Přejeme všem občanům klidné a bezpečné nákupy i celé sváteční období.

por. Mgr. Lenka Vanková
15. prosince 2025

