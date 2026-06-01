Prevence proti alkoholu za volantem
Policisté z Prahy venkov‑JIH se zapojili do preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“, která má snížit počet nehod způsobených alkoholem. Během kontrol odměňovali zodpovědné řidiče a zároveň dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu.
Silniční kontroly probíhaly minulý týden na silnicích jižně od Prahy a jejich cílem bylo zvýšit bezpečnost provozu a upozornit řidiče na rizika spojená s alkoholem za volantem.
Projekt, který Policie České republiky realizuje ve spolupráci s BESIPem a Českým svazem pivovarů a sladoven, se dlouhodobě zaměřuje na snižování počtu dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Akce má zároveň šířit osvětu a nabídnout motoristům bezpečné alternativy k alkoholickým nápojům. Zodpovědní řidiči jsou po provedené silniční kontrole odměňováni jednorázovým alkoholtestem a nealkoholickým pivem.
Policisté během silničního dohledu kontrolovali nejen dodržování zákazu řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, ale také rychlost, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel či manipulaci s mobilním telefonem za jízdy. Podle policie mají tato opatření přispět k vyšší bezpečnosti a plynulosti provozu v celém regionu.
Preventivní akce probíhá i v dalších lokalitách Středočeského kraje a policisté avizují, že v kontrolách budou pokračovat i v následujících měsících. Jejich cílem je dlouhodobě snižovat dopravní nehodovost a upozorňovat na rizika, která mohou mít fatální následky.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
1. června 2026