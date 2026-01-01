Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Prevence pro seniory v Muzeu fotografie
Jak se bránit podvodům
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit uspořádalo dne 19.února 2026 preventivní setkání zaměřené na předcházení trestné činnosti páchané na seniorech. Akce se konala v prostorách Muzea fotografie a obrazových medií v Jindřichově Hradci.
Na setkání přijala pozvání policistka z oddělení tisku a prevence Policie České republiky, Územního odboru Jindřichův Hradec. Beseda byla zaměřena na nejčastější a nejnovější typy podvodů, se kterými se mohou senioři setkat. Hovořilo se zejména o podvodech při prodeji a nákupu zboží přes internet, o rizicích spojených s internetovým bankovnictvím, o telefonátech falešných bankéřů či policistů, o „výhodných“ investicích nebo o seznamování s údajnými zahraničními vojáky či lékaři.
Senioři byli seznámeni také s konkrétními případy z praxe a dozvěděli se, jak správně reagovat v podezřelých situacích, na co si dát pozor a kam se obrátit o pomoc. Cílem setkání bylo posílit jejich informovanost, obezřetnost a především předejít tomu, aby se stali obětmi trestné činnosti.
Setkání proběhlo v příjemné a otevřené atmosféře. Senioři měli možnost klást otázky, sdílet své zkušenosti a aktivně se zapojit do diskuse. Akce tak splnila svůj hlavní účel – přispět k větší bezpečnosti seniorů v jejich každodenním životě.