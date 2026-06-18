Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Prevence na silnicích má smysl
Dopravně bezpečnostní akce potvrdila ukázněnost většiny řidičů.
V uplynulém týdnu, ve dnech 12. a 13. června, proběhla na území okresu Litoměřice dopravně bezpečnostní akce zaměřená na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Policisté z Dopravního inspektorátu Litoměřice během ní kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu a zaměřili se na jednání, která mohou negativně ovlivnit bezpečnost na pozemních komunikacích.
Během akce policisté zkontrolovali celkem 56 vozidel a osob. Přestože byly zjištěny jednotlivé případy porušení právních předpisů, výsledky kontroly lze hodnotit pozitivně. Policisté odhalili jeden případ řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek a jeden přestupek chodce. Další čtyři pokuty byly uděleny za přestupky související s bezpečností a plynulostí silničního provozu.
Výsledky akce ukázaly, že většina kontrolovaných řidičů dodržuje pravidla silničního provozu a na cestu vyráží zodpovědně. Právě takové výsledky potvrzují, že preventivní a kontrolní činnost policistů napříč celou Českou republikou má svůj význam a přispívá ke zvyšování bezpečnosti na našich silnicích.
Poděkování patří všem účastníkům silničního provozu, kteří svým ohleduplným a zodpovědným přístupem přispívají k bezpečnějším cestám pro všechny. Stejně tak děkujeme policistům, kteří se na realizaci dopravně bezpečnostní akce podíleli a svou každodenní prací pomáhají chránit životy a zdraví účastníků silničního provozu.
18. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje