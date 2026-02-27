Policie České republiky  

English

 

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Prevence místo problémů

Programy policejních preventistů pomáhají dětem i mladistvým orientovat se v rizikových situacích. 

Policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v druhé polovině února 2026 uskutečnili v Libereckém kraji sérii přednášek zaměřených na bezpečnost dětí a mládeže. Během několika dnů navštívili základní i střední školy napříč regionem a věnovali se tématům, která dlouhodobě patří mezi nejčastější rizika ohrožující mladé lidi – návykovým látkám, šikaně a kyberšikaně, trestní odpovědnosti, chování v nebezpečných situacích i bezpečnému pohybu na sociálních sítích.

Preventisté navštívili také jednu mateřskou školu, kde se nejmenší děti seznamovaly se základními pravidly bezpečného pohybu v silničním provozu. Program byl přizpůsoben jejich věku – nechyběly ukázky dopravních značek, povídání o správném přecházení silnice ani praktické ukázky s pomůckami. Děti si vyzkoušely roli chodce i cyklisty a učily se, proč je důležité být vidět a nosit reflexní prvky.

Preventivní přednášky Policie ČR v Libereckém kraji představují jeden z nejdůležitějších pilířů práce policejních preventistů. Jejich cílem je posilovat bezpečí dětí a mládeže, předcházet rizikovému chování a budovat zdravé povědomí o tom, jak se chránit v reálném i digitálním světě. Programy probíhají napříč mateřskými, základními i středními školami celého Libereckého kraje a každá věková skupina dostává obsah přizpůsobený svým potřebám.

27.2.2026
por. Bc. Dana Burešová, DiS.

