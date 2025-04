Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prevence kriminality na středních školách

KLADENSKO - Policie pokračuje v preventivní činnosti na kladenských středních školách. V rámci besedy o trestní odpovědnosti byli studenti seznámeni se základy trestního práva a možnými riziky, která mohou ovlivnit jejich budoucnost.

Druhý týden v dubnu 2025, proběhla na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v ulici Dubská v Kladně preventivní beseda vedená nprap. Monikou Pragerovou z oddělení tisku a prevence Policie ČR, územního odboru Kladno. Beseda byla určena studentům prvních ročníků a nesla důležité téma – trestněprávní odpovědnost mladistvých.

Cílem setkání bylo přiblížit studentům základní pojmy trestního práva a varovat je před zbytečnými chybami, které by mohly mít vážné následky do jejich budoucnosti. Studenti se dozvěděli například, co je to trestní odpovědnost a kdy za své činy začínají nést plnou zodpovědnost, jaké trestné činy se mezi mladými lidmi vyskytují nejčastěji, co znamenají okolnosti vylučující protiprávnost a jaký je rozdíl mezi úmyslným činem a činem spáchaným z nedbalosti. Součástí besedy byl i otevřený prostor pro otázky, kde se studenti mohli zeptat na vše, co je k tématu zajímalo.

Tato osvěta však není ojedinělá. Besedy na téma trestní odpovědnosti pod vedením nprap. Moniky Pragerové již proběhly ve všech ročnících a studijních oborech na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v ulici Cyrila Boudy v Kladně.

Smyslem těchto preventivních akcí je studenty nejen informovat, ale především vést je ke správnému rozhodování v životě. Díky pochopení základních principů trestního práva si mohou mladí lidé včas uvědomit, kde končí legrace a začíná protiprávní jednání – a tím si neuzavřít dveře ke svým budoucím snům kvůli zbytečnému trestnímu stíhání.

nprap. Monika Pragerová

PČR, Územní odbor Kladno

9. dubna 2025

