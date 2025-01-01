Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Týden pro digitální Česko

Zaměstnanci krajského úřadu získali nové poznatky v oblasti digitální bezpečnosti. 

V týdnu od 8. září 2025 probíhá již čtvrtý ročník celorepublikové akce Týden pro digitální Česko, který je věnovaný vzdělávání v oblasti virtuálních dovedností a bezpečnosti.

Policisté se v tomto týdnu ve zvýšené míře tématu věnují a to zejména formou preventivních besed a přednášek pro dospělou populaci a realizují aktivity ve školách pro rodiče. Hlavní akce, kterou Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v rámci Týdne pro digitální Česko zrealizovalo, bylo školení pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo 10. září 2025. Na tomto školení policejní preventistka a kriminalista z oddělení kybernetické kriminality rozebírali zejména digitální bezpečnost, rizika on-line komunikace, bezpečnost dětí ve virtuálním světě, rizika související s používáním umělé inteligence a mnoho dalšího.

V preventivních aktivitách zaměřených na tuto problematiku budou policisté pokračovat i nadále.

por. Zdeňka Procházková, 12. září 2025

1 Týden pro digitální Česko Brno (2) 

2 Týden pro digitální Česko Brno 

