Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Týden pro digitální Česko
Zaměstnanci krajského úřadu získali nové poznatky v oblasti digitální bezpečnosti.
V týdnu od 8. září 2025 probíhá již čtvrtý ročník celorepublikové akce Týden pro digitální Česko, který je věnovaný vzdělávání v oblasti virtuálních dovedností a bezpečnosti.
Policisté se v tomto týdnu ve zvýšené míře tématu věnují a to zejména formou preventivních besed a přednášek pro dospělou populaci a realizují aktivity ve školách pro rodiče. Hlavní akce, kterou Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v rámci Týdne pro digitální Česko zrealizovalo, bylo školení pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo 10. září 2025. Na tomto školení policejní preventistka a kriminalista z oddělení kybernetické kriminality rozebírali zejména digitální bezpečnost, rizika on-line komunikace, bezpečnost dětí ve virtuálním světě, rizika související s používáním umělé inteligence a mnoho dalšího.
V preventivních aktivitách zaměřených na tuto problematiku budou policisté pokračovat i nadále.
por. Zdeňka Procházková, 12. září 2025