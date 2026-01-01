Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pozor na podvodné zprávy
Policie upozorňuje na opakovanou vlnu podvodných zpráv oznamující přestupek za rychlost a vyžadující zaplacení pokuty.
V posledních dnech se začaly ve větší míře opětovně objevovat podvodné zprávy s oznámením o spáchání přestupku, konkrétně překročení nejvyšší povolené rychlosti. Ve zprávě je požadavek na zaplacení pokuty s odkazem, kde se má pokuta zaplatit. Nechybí zde ani urgence, že je nezbytné zaplatit do několika dní, v opačné případě je postrašení právními následky.
Jak poznáte, že se jedná o podvod:
- odkaz ve zprávě nabádající k zaplacení pokuty - policie nikdy neposílá odkazy na platební brány jako možnost zaplacení pokuty.
- časový nátlak - oficiální instituce dávají zákonné lhůty, nevyžadují platbu obratem nebo co nejdříve.
- chybějící údaje - zprávy často neobsahují konkrétní údaje (registrační značku vozidla, kdy a kde byl přestupek spáchán apod.)
V případě, že takovou zprávu obdržíte, neklikejte na uvedený odkaz, nezadávejte žádné údaje k platebním prostředkům ani k bankovnímu účtu. Informaci si případně ověřte na obvodním oddělení policie.
por. Zdeňka Procházková, 7. května 2026