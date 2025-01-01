Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Den s Policií ČR
V Blansku byl pro návštěvníky připravený bohatý program.
O víkendu byl v Blansku pro všechny zájemce a návštěvníky připravený velmi bohatý program v rámci akce Zažít Blansko jinak. Součástí tohoto programu byl i Den s Policií ČR. V areálu zámeckého parku se představily jednotlivé složky IZS, Městská policie Blansko, Veteráni bezpečnostních sborů, Jet Arrows - modely aut a vrtulníků, včetně policejního. Za policii se zde představilo Obvodní oddělení policie Blansko, dopravní inspektorát Blansko, cizinecká policie, pyrotechnická služba, Speciální pořádková jednotka. Kromě jednotlivých stanovišť si policisté pro diváky připravili několik dynamických ukázek, kde nechyběl zásah policistů ze Speciální pořádkové jednotky, ukázky oddělení služební kynologie a již tradičně velký ohlas sklidili policisté z oddělení služební hipologie.
por. Zdeňka Procházková, 12. září 2025