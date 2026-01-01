Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Bezpečnost cyklistů
Policisté se znovu zaměřili na bezpečnost cyklistů.
Slunečné dny stále více lákají příznivce jízdních kol na výlety do přírody. S přibývajícím počtem cyklistů však také stoupá i možné riziko dopravních nehod a různých kolizí u této cílové skupiny. Proto policisté v minulých dnech zrealizovali preventivní akce určené právě cyklistům. Jedním z hlavních témat celé akce bylo zdůraznění vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Cyklostezky nepatří mnohdy pouze cyklistům, pohybují se po nich maminky s kočárky, lidé na koloběžkách, inline bruslaři. Proto policisté upozorňovali cyklisty na rizika rychlé a bezohledné jízdy, stejně tak apelovali na chodce, aby nebránili cyklistům v jízdě a byli vzájemně ohleduplní. V průběhu akce se policisté zaměřili na povinnou výbavu kola a také vyzdvihovali význam cyklistické přilby. Připomínali správné oblečení a obutí a také to, že i u cyklistů platí nulová tolerance alkoholu.
Cílem této preventivní akce bylo především vysvětlovat, varovat a díky tomu se snažit předcházet nehodám a kolizím cyklistů. V podobných preventivních akcích určeným cyklistům budou policisté pokračovat i v nadcházejícím období.
por. Zdeňka Procházková, 21. května 2026