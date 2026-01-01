Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bezpečnost chodců

Preventisté se v těchto dnech zaměřují na bezpečnost chodců v silničním provozu. 

V brzkých ranních hodinách vyrazili policejní preventisté do ulic města Brna a upozorňovali chodce na možná rizika. Vzhledem k ročnímu období je stále přetrvávající šero v ranních hodinách, mnohdy se k tomu přidruží i snežení, popř. déšť a viditelnost chodců, kteří mívají převážně tmavé oblečení je snížená. I na tato úskalí upozorňovali policisté chodce ve městě Brně. Kromě viditelnosti se zaměřovali i na další nešvary jako jsou zejména sluchátka v uších a mobilní telefon v ruce. V těchto situacích pak velmi často dochází k tomu, že se chodci nevěnují provozu, přehlédnou rizikové situace a může dojít k nějaké kolizi. V těchto dnech může být problémem i kapuca nasazená na hlavě, která mnohdy brání řádnému výhledu a i tehdy může dojít k přehlédnutí jedoucího vozidla nebo tramjave. Na všechny tyto momenty se policisté při preventivní akci zaměřovali.

Apelujeme na všechny chodce, buďte obezřetní, myslete na svoji bezpečnost a vždy se řádně rozhlédněte než vstoupíte do vozovky.

por. Zdeňka Procházková, 17. února 2026

