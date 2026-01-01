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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bezpečně na kole

Preventivní akce zaměřená na bezpečnost cyklistů probíhala v Pasohlávkách. 

   Policiste společně s koordinátorem Besipu využili těchto slunečných dnů a vyrazili do Pasohlávek, kde poblíž tamního kempu na cyklostezkách uskutečnili preventivní akci určenou právě cyklistům. Policisté cyklisty upozorňovali zejména na bcyklo (7).jpgcyklo (7).jpgezpečný a ohleduplný pohyb v silničním provozu i na cyklotrasách, připomínali, co patří do povinné výbavy a jaký význam má doplňková výbava kola, jako např. zvonek. Nezapomněli ani na vhodné oblečení a obutí a všem osloveným zdůrazňovali význam cyklistické přilby. Cyklisté si z této zastávky s policisty odváželi nejenom důležité informace, ale i drobné dárečky v podobě reflexních doplňků, zvonků nebo cyklolékárničky.

Důležité informace pro cyklisty:

Povinná výbava kola - bílá odrazka vepředu, červená odrazka vzadu, oranžové odrazky na pedálech a ve středech kol, dvě funkční brzdy a zaslepené konce řídítek.

Doplňková výbava - zvonek, blatníky, kryt na řetěz apod.

Vhodné oblečení - nejlépe světlé nebo pestré barvy doplněné reflexními prvky.

Vhodné obutí - pevná obuv s protiskluzovou podrážkou.

por. Zdeňka Procházková, 29. července 2026

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7 cyklo (7)

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