Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Bezpečně na kole
Preventivní akce zaměřená na bezpečnost cyklistů probíhala v Pasohlávkách.
Policiste společně s koordinátorem Besipu využili těchto slunečných dnů a vyrazili do Pasohlávek, kde poblíž tamního kempu na cyklostezkách uskutečnili preventivní akci určenou právě cyklistům. Policisté cyklisty upozorňovali zejména na bcyklo (7).jpgezpečný a ohleduplný pohyb v silničním provozu i na cyklotrasách, připomínali, co patří do povinné výbavy a jaký význam má doplňková výbava kola, jako např. zvonek. Nezapomněli ani na vhodné oblečení a obutí a všem osloveným zdůrazňovali význam cyklistické přilby. Cyklisté si z této zastávky s policisty odváželi nejenom důležité informace, ale i drobné dárečky v podobě reflexních doplňků, zvonků nebo cyklolékárničky.
Důležité informace pro cyklisty:
Povinná výbava kola - bílá odrazka vepředu, červená odrazka vzadu, oranžové odrazky na pedálech a ve středech kol, dvě funkční brzdy a zaslepené konce řídítek.
Doplňková výbava - zvonek, blatníky, kryt na řetěz apod.
Vhodné oblečení - nejlépe světlé nebo pestré barvy doplněné reflexními prvky.
Vhodné obutí - pevná obuv s protiskluzovou podrážkou.
por. Zdeňka Procházková, 29. července 2026