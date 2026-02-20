Policie České republiky  

Prevence jako cesta ke snížení nehodovosti

Na Manažerské akademii v Berouně se 18. února uskutečnil rozsáhlý preventivní program zaměřený na rizika v silničním provozu. Policisté, hasiči i BESIP nabídli studentům autentický pohled na dopravní nehody a jejich následky. 

Vzdělávací akce pro mladé řidiče byla zaměřená na bezpečnost mladých účastníků silničního provoz a byla připravena ve spolupráci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a krajského koordinátora BESIP.

Policisté přiblížili správný postup při nehodě

V úvodní části programu policisté seznámili studenty s postupem při dopravní nehodě – od vyhodnocení situace, přes přivolání složek integrovaného záchranného systému, až po zajištění bezpečí na místě události. Upozornili také na nejčastější chyby, kterých se dopouštějí mladí a nezkušení řidiči, a podělili se o konkrétní případy z praxe. Součástí semináře bylo přiblížení policejní kontroly, tvoření záchranářské uličky a nechyběly statistiky nehodovosti z roku 2025 od příčin, které nejčastěji způsobují dopravní nehody až po ty nejtragičtější.

Hasiči ukázali zásahy z terénu

Hasiči představili, jak probíhá jejich zásah u dopravních nehod z pohledu prvních jednotek na místě. Studenti zhlédli autentické záběry ze skutečných událostí a seznámili se s moderní technikou používanou při vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

BESIP upozornil na rizikové chování mladých řidičů

Koordinátor BESIP studentům představil projekt L17 – řízení s mentorem a přiblížil jim nový bodový systém. Na závěr všem studentům doporučil zhlédnutí dokumentu 13 minut.

Podle organizátorů má podobné vzdělávání zásadní význam, protože mladí lidé často podceňují rizika spojená s provozem na silnicích. Cílem programu bylo ukázat realitu a posílit povědomí studentů o důležitosti bezpečného chování za volantem.

nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
20. února 2026

