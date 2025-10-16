Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Prevence dopravních nehod očima policistů a hasičů
Dopravní nehody nejsou jen statistickými čísly v tabulkách. Za každou z nich se skrývá lidský příběh, často se smutným koncem. I proto se ve středu 9. října v prostorách radnice městského úřadu v Hořovicích uskutečnila rozsáhlá preventivní akce zaměřená na bezpečnost mladých účastníků silničního provozu.
Celodenní akce se zúčastnilo zhruba 220 studentů ze Střední odborné školy Hořovice a z Gymnázia Václava Hraběte. Program připravili příslušníci Policie České republiky ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a krajským koordinátorem BESIP.
Otevřená výpověď z praxe místo tabulek
Preventivní program byl rozdělen do několika tematických bloků. První část vedli policisté, kteří se věnovali postupu při dopravní nehodě – od základního vyhodnocení situace až po přivolání složek integrovaného záchranného systému. Studenti se dozvěděli, kdy je nutné volat policii na místo dopravní nehody, jak přesně popsat místo události a jak zajistit bezpečí všech zúčastněných ještě před příjezdem záchranných jednotek.
Zazněly rovněž přehledy nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí mladí řidiči s krátkou praxí. Studenti byli rovněž seznámeni s nejtragičtějšími příčinami dopravních nehod. Policisté nepracovali pouze s číselnými údaji, ale sdíleli reálné případy z regionu, včetně kazuistik.
Druhá část programu patřila hasičům. Ti studentům přiblížili svůj pohled na dopravní nehodu z pohledu prvních zasahujících. Popsali, jak probíhá zajištění místa události, vyprošťování osob z havarovaných vozidel a další kroky, které často rozhodují o přežití zraněných. Součástí prezentace byly autentické záběry z reálných zásahů, které ukázaly, jak dramatické a náročné tyto situace bývají. Hasiči zároveň studentům představili moderní vyprošťovací techniku, která jim v těchto extrémních situacích pomáhá.
Koordinátor BESIP následně rozšířil informace o dopravních rizicích a upozornil na specifické chování mladých řidičů, které výrazně zvyšuje riziko nehody – od přeceňování vlastních dovedností přes používání telefonu až po nepřiměřenou rychlost. Součástí preventivní akce byla projekce pasáže z dokumentu 13 minut, nad kterou vedli odborníci se studenty diskuzi.
Prevence není fráze – je to záchrana životů
Kombinace otevřeného sdílení zkušeností, odborných informací a přímého kontaktu se studenty má podle zkušeností policistů a hasičů významný dopad na vnímání rizik v dopravě. Naším cílem není moralizovat, ale ukázat realitu, jak ji vidí policisté, hasiči i záchranáři každý den v terénu. Mnozí mladí lidé mají sklon přeceňovat své schopnosti. V dopravě ale i malý risk může mít nevratné následky.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
16. října 2025