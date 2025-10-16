Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prevence dopravních nehod očima policistů a hasičů

Dopravní nehody nejsou jen statistickými čísly v tabulkách. Za každou z nich se skrývá lidský příběh, často se smutným koncem. I proto se ve středu 9. října v prostorách radnice městského úřadu v Hořovicích uskutečnila rozsáhlá preventivní akce zaměřená na bezpečnost mladých účastníků silničního provozu. 

Celodenní akce se zúčastnilo zhruba 220 studentů ze Střední odborné školy Hořovice a z Gymnázia Václava Hraběte. Program připravili příslušníci Policie České republiky ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a krajským koordinátorem BESIP.

Otevřená výpověď z praxe místo tabulek

Preventivní program byl rozdělen do několika tematických bloků. První část vedli policisté, kteří se věnovali postupu při dopravní nehodě – od základního vyhodnocení situace až po přivolání složek integrovaného záchranného systému. Studenti se dozvěděli, kdy je nutné volat policii na místo dopravní nehody, jak přesně popsat místo události a jak zajistit bezpečí všech zúčastněných ještě před příjezdem záchranných jednotek.

Zazněly rovněž přehledy nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí mladí řidiči s krátkou praxí. Studenti byli rovněž seznámeni s nejtragičtějšími příčinami dopravních nehod. Policisté nepracovali pouze s číselnými údaji, ale sdíleli reálné případy z regionu, včetně kazuistik.

Druhá část programu patřila hasičům. Ti studentům přiblížili svůj pohled na dopravní nehodu z pohledu prvních zasahujících. Popsali, jak probíhá zajištění místa události, vyprošťování osob z havarovaných vozidel a další kroky, které často rozhodují o přežití zraněných. Součástí prezentace byly autentické záběry z reálných zásahů, které ukázaly, jak dramatické a náročné tyto situace bývají. Hasiči zároveň studentům představili moderní vyprošťovací techniku, která jim v těchto extrémních situacích pomáhá.

Koordinátor BESIP následně rozšířil informace o dopravních rizicích a upozornil na specifické chování mladých řidičů, které výrazně zvyšuje riziko nehody – od přeceňování vlastních dovedností přes používání telefonu až po nepřiměřenou rychlost. Součástí preventivní akce byla projekce pasáže z dokumentu 13 minut, nad kterou vedli odborníci se studenty diskuzi.

Prevence není fráze – je to záchrana životů

Kombinace otevřeného sdílení zkušeností, odborných informací a přímého kontaktu se studenty má podle zkušeností policistů a hasičů významný dopad na vnímání rizik v dopravě. Naším cílem není moralizovat, ale ukázat realitu, jak ji vidí policisté, hasiči i záchranáři každý den v terénu. Mnozí mladí lidé mají sklon přeceňovat své schopnosti. V dopravě ale i malý risk může mít nevratné následky.

nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
16. října 2025

Odkazy do noveho okna

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

Preventivní akce pro začínající řidiče

Preventivní akce pro začínající řidiče 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 