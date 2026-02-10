Policie České republiky  

Přetížené dodávky na Orlickoústecku

Policisté rozdali pokuty řidičům přetížených vozidel. Zodpovídat se ale budou také jejich provozovatelé. 

V pátek 6. února se dopravní policisté během výkonu služby zaměřili mimo jiné na dodržování nevyšší povolené hmotnosti nákladních vozidel. Na silnici I/35 si vytipovali pět dodávek, které si následně svedli na kontrolní stanoviště s váhami nedaleko Vysokého Mýta. U všech pěti vozidel policisté zjistili překročení nevyšší povelené hmotnosti (viz. přiložené fotografie).

Policisté na místě řidičům rozdali pokuty a zakázali jim další jízdu do doby, než si zajistí přeložení nákladu. Zkrátka ale nepřijdou ani provozovatelé těchto vozidel. I těm totiž ve správním řízení hrozí pokuty.

Překročení nejvyšší povolené hmotnosti u nákladních vozidel nepředstavuje jen formální přestupek. Přetížené vozidlo má výrazně delší brzdnou dráhu, hůře reaguje na řízení a dochází k nadměrnému namáhání pneumatik, náprav i brzdové soustavy. V případě krizového manévru tak řidič nemusí být schopen vozidlo bezpečně ovládat a následky dopravní nehody mohou být výrazně závažnější.

10. února 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká

překročení hmotnosti o 1535 kg

překročení hmotnosti o 1535 kg 

překročení hmotnosti o 908 kg

překročení hmotnosti o 908 kg 

překročení hmotnosti o 713 kg

překročení hmotnosti o 713 kg 

překročení hmotnosti o 555 kg

překročení hmotnosti o 555 kg 

překročení hmotnosti o 308 kg

překročení hmotnosti o 308 kg 

