Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Přetížené dodávky na Orlickoústecku
Policisté rozdali pokuty řidičům přetížených vozidel. Zodpovídat se ale budou také jejich provozovatelé.
V pátek 6. února se dopravní policisté během výkonu služby zaměřili mimo jiné na dodržování nevyšší povolené hmotnosti nákladních vozidel. Na silnici I/35 si vytipovali pět dodávek, které si následně svedli na kontrolní stanoviště s váhami nedaleko Vysokého Mýta. U všech pěti vozidel policisté zjistili překročení nevyšší povelené hmotnosti (viz. přiložené fotografie).
Policisté na místě řidičům rozdali pokuty a zakázali jim další jízdu do doby, než si zajistí přeložení nákladu. Zkrátka ale nepřijdou ani provozovatelé těchto vozidel. I těm totiž ve správním řízení hrozí pokuty.
Překročení nejvyšší povolené hmotnosti u nákladních vozidel nepředstavuje jen formální přestupek. Přetížené vozidlo má výrazně delší brzdnou dráhu, hůře reaguje na řízení a dochází k nadměrnému namáhání pneumatik, náprav i brzdové soustavy. V případě krizového manévru tak řidič nemusí být schopen vozidlo bezpečně ovládat a následky dopravní nehody mohou být výrazně závažnější.
10. února 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká