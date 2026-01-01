Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Přetížené dodávky mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu
Policisté na Děčínsku odhalili vozidla přetížená o více než půl tuny.
Policisté z dopravního inspektorátu v Děčíně se v úterý 28. července 2026 zaměřili na kontrolu nákladních vozidel do 3,5 tuny, především na dodržování nejvyšší povolené hmotnosti vozidel.
Během kontrol zkontrolovali více než tři desítky vozidel. Ve třech případech přitom zjistili celkové přetížení vozidel o více než půl tuny. Ve dvou z těchto případů policisté současně odhalili také přetížení zadních náprav, které představuje významné riziko pro bezpečnost silničního provozu i technický stav vozidla.
Řidiči se dopustili přestupků, které policisté vyřešili příkazem na místě. Za přetížení vozidla může být řidiči při kontrolním vážení uložena pokuta na místě až do výše 15 000 korun. Odpovědnost však nenese pouze řidič. Zjištěné případy budou oznámeny také příslušným správním orgánům-odborům dopravy, které se budou zabývat odpovědností provozovatelů či dopravních společností.
Policisté zároveň upozorňují, že řidič, který odmítne podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, se vystavuje riziku uložení pokuty na místě až do výše 100 000 korun.
Přetížená vozidla mají delší brzdnou dráhu, horší jízdní vlastnosti a dochází u nich k nadměrnému opotřebení pneumatik, brzd i podvozkových částí. Přetěžování vozidel tak představuje vážné bezpečnostní riziko nejen pro jejich posádky, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Policisté proto budou v obdobných kontrolách pokračovat i nadále.
Děčín 30. července 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje