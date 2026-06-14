Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Přetížená dodávka
Řidič do skříňové nástavby vědomě naložil více zboží než povoluje nejvyšší technicky přípustná hmotnost vozidla.
Dopravní policisté úterního dopoledne prováděli kontrolu nákladních vozidel v rámci dodržování sociálních předpisů, ADR a dalších úkonů v rámci dopravní akce v krajské metropoli. Kolem 10. hodiny jejich dohled upoutala jízda užitkového vozidla tovární značky Iveco, v provedení skříňové nástavby, které bylo zjevně přeloženo převáženým nákladem. Proto vozidlo zastavili a odklonili na vážní stanoviště, kdy jej policisté zvážili na kalibrovaném zařízení a zjistili, že je dodávka přeložena o více než 4 500 kg nad stanovenou mez. Proto nechali řidiče náklad vyložit, aby zjistili hmotnost samotného vozidla.
Zde se jim potvrdilo jejich podezření, že řidič vědomě naložil více přepravovaného zboží, než povoluje stanovená zátěž celého vozu. Přestupek s ním byl vyřízen uložením příkazu na místě.
Jízda s přetíženým vozidlem, jakéhokoli typu, je vždy velmi nebezpečná, kdy může dojít ke smyku nebo převrácení celého automobilu a s tím navazujících rizikových situací pro další účastníky silničního provozu!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. června 2026