Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Prestižní mezinárodní soutěž Ralley Rejvíz 2026
Tříčlenný tým policistů z našeho kraje přivezl krásné druhé místo.
Prestižní mezinárodní soutěže a odborného metodického zaměstnání pro prvosledové hlídky, které se koná pod názvem Rallye Rejvíz, se letos v květnu v Loučné nad Desnou zúčastnil tříčlenný tým policistů z oddělení hlídkové služby územního odboru České Budějovice. Ze soutěže, které se zúčastnilo šestnáct týmů, přivezli krásné druhé místo a jak sami říkají, navíc si přivezli neskutečné zážitky. Na týmy složené z policistů a záchranářů čekalo osm disciplín. Sedm denních a jedna noční. Prvosledové hlídky bývají na místech oznámení jako první a nikdy vlastně neví, co se z původního telefonátu na linku 158 „vyklube.“ Stejně tak tomu bylo i v této soutěži. Policisté například přijeli na místo oznámení havárie letadla, kde museli z křídla letounu zachránit pilotku. Jeden z nich se tak vydal do vody, aby ji dostal do bezpečí, dva mu byli nápomocni a celou záchranu komplikoval rybář, který byl na hlídku agresivní a celý zákrok se jim snažil ztížit. Do toho se na místě objevila skupinka mladých lidí, také pod vlivem alkoholu a aby toho nebylo málo, došlo k explozi letadla a policisté museli ošetřovat zraněné.
V další disciplíně vyjížděli na oznámení o hádce v domácnosti. Otevřel jim muž od krve, agresivní a opilý. Od krve byl z toho důvodu, že mu žena začala doma rodit. Policistům tak nezbývalo do příjezdu záchranky nic jiného než si tedy zkusit odrodit, a to rovnou dvojčata. Situaci na místě pak komplikoval manžel rodičky, který byl samozřejmě vyděšený, opilý a hlučný. Nutno podotknout, že figuranti jsou herci, a i při porodu se opravdu narodila dvojčata (figuríny), která museli policisté ošetřit, stejně jako matku. Došlo i na přestřihnutí pupeční šňůry.
Následně se policisté dostali k vyjednávání, když se z konfliktu ženy a muže stala situace, ve které muž nejprve vyhrožoval, že ublíží ženě, kterou však následně pustil a nuž si přiložil ke svému hrdlu. V této situaci policisté nejenže vyjednávali, ale když už muž nůž pustil, přijela policejní hlídka, která situaci opět vygradovala, a tak si policisté museli zkusit i to, jak pracovat mezi sebou. Hlídka na místě musela tu druhou usměrnit.
Nechyběla ani situace, při které si policisté museli poradit s aktivním střelcem v hotelu, který zranil desítky lidí. Eliminace střelce, ošetření postřeleného kolegy a ošetření zraněných, to byla práce na místě oznámení.
Všechna, na která policisté vyjeli, se ukázala daleko náročnější než na „první dobrou.“
Policisté museli během soutěže prokázat schopnost týmové spolupráce, střelecké a taktické dovednosti, fyzickou připravenost a obrovské znalosti z oblasti první pomoci. V nasimulovaných situacích se totiž dostali jak k ošetřování tepenného krvácení, pomoci při zástavě srdce, porodu, střelných poranění. Za svou práci na místě, tu policejní, a i za tu druhou, zdravotnickou část, byli velice chváleni všemi hodnotiteli. Policisté se totiž mnohokrát mohou, a opravdu dostávají do situací, ve kterých musí poskytnout první pomoc.
Policistům z oddělení hlídkové služby patří velké poděkování za reprezentaci našeho kraje. Nprap. Michaela H., pprap. Štěpána F., a nprap. Patrika CH., ocenil i pan krajský policejní ředitel plk. Aleš Benedikt.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. června 2026