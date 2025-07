Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přeshraniční pronásledování

PLZEŇSKÝ KRAJ – Vozidlo Audi ujíždělo po dálnici rychlostí přes 200 km/h, sjelo před připraveným zátarasem a po zastavení řidič utekl. Ostatní osádka byla zajištěna a nyní v policejní cele čeká na výslechy.

Dnešního dne krátce po jedné hodině nám kolegové z německé policie oznámili, že pronásledují vozidlo, které přejelo za naše státní hranice, a požádali nás o spolupráci.

Jednalo se o vozidlo tovární značky Audi stříbrné barvy s francouzskou registrační značnou, jehož řidič zastavil německým kolegům na výzvu k silniční kontrole, ale při vzniku podezření, že nevlastní řidičské oprávnění, sedl za volant a začal ujíždět. S řidičem ve vozidle cestovaly další tři osoby.

Za ujíždějícím vozidlem se z německé strany vydala dvě policejní vozidla, ke kterým se postupně přidávaly i naše hlídky. V první fázi to byly hlídky z obvodního oddělení Bor, Stříbro, dálniční oddělení Ostrov u Stříbra. Dále byla vyslána i zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka a také vzlétl i policejní vrtulník. Pronásledování probíhalo na dálnici D5, kdy ujíždějící vozidlo jelo rychlostí přes 200 km/h a během toho došlo i k nebezpečnému vybržďování policejního vozidla. Na dálnici u sjezdu na Sulkov byl vytvořen zátaras za použití nákladního vozidla, které bylo postaveno přes celou šíři komunikace, ale řidič s ujíždějícím vozidlem těsně před zátarasem sjel na exitu 89. Zde najel na komunikaci I/26 ve směru na Plzeň do protisměru, kde nedaleko benzínové čerpací stanice zastavil a ihned začal utíkat k blízkému lesu. Policisté pod hrozbou namířené střelné zbraně vyzývali ostatní z vozidla k jeho opuštění, ti neuposlechli, a proto za použití hmatů a chvatů je vyvedli ven a zajistili. Hlídky se poté vydaly i za utíkajícím řidičem a propátrávaly blízké okolí i za pomoci vrtulníku, ale řidiče se dohledat nepodařilo. Zajištěné osoby jsou cizinci ročník 1980, 2007 a 1974, kteří byli převezeni do policejní cely k provedení dalších úkonů. Celý incident se naštěstí obešel bez zranění a škodě na majetku.

Policisté v současné chvíli pracují společně s německými kolegy na přesné právní kvalifikaci tohoto případu a zjišťují skutečné důvody, proč vozidlo ujíždělo.

Policisté mají oprávnění vyžádat věcnou a osobní pomoc od osob podle zákona o Policii ČR, a to při plnění konkrétního úkonu. Fyzická osoba je povinna požadovanou pomoc poskytnout a současně jí za poskytnutí takovéto pomoci náleží peněžní náhrada, kterou posléze poskytuje Ministerstvo vnitra ČR. Následně jsou vyplacené náklady vymáhány po viníkovi (tj. řidiči ujíždějícího vozidla).



por. Ing. Eva Červenková

9. července 2025

vytisknout e-mailem