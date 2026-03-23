Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přeshraniční pronásledování

Řidič, který ujížděl německým policistům a následně havaroval s odcizeným vozidlem v Nýrsku na Klatovsku, skončil ve vazbě. 

V pátek 20. března na základě Evropského zatýkacího rozkazu rozhodl soudce Krajského soudu v Plzni po předešlém vazebním jednání o umístění osmatřicetiletého cizince do vazby.

Zmíněný muž se 18. března v ranních hodinách vyhýbal silniční kontrole, kterou prováděli němečtí policisté, kdy nerespektoval pokyn k zastavení a začal ujíždět směrem do České republiky. Krátce před pátou hodinou ráno řidič s vozidlem značky Audi překročil státní hranici u obce Svatá Kateřina na Klatovsku. Dále pokračoval v jízdě do Nýrska, kam ho stále pronásledovali němečtí policisté, kde s vozidlem havaroval do oplocení jednoho z rodinných domů, kdy při havárii utrpěl zranění a následně byl předán do péče záchranářů. Policisté na místě zjistili, že se jednalo o odcizené vozidlo v Německu. Řidič se podrobil dechové zkoušce, která ukázala, že  nebyl pod vlivem alkoholu, ale test na omamné a psychotropní látky vyšel s pozitivním výsledkem. Okolnostmi havárie se nadále zabývají Klatovští policisté.

nprap. Michal Schőn
23.března 2026

