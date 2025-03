Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přes zákazy a pod vlivem

RYCHNOVSKO - K řízení vozidla se policistům nepřiznal, vymlouval se na osobu blízkou.

Kostelečtí policisté si v sobotu 29. března v nočních hodinách všimli na parkovišti u benzinové čerpací stanice nastartovaného stojícího vozidla zn. Škoda Favorit. Po několika minutách se vozidlo rozjelo ulicí Rudé armády a policisté vyrazili za ním. Vozidlo pokračovalo až na účelovou komunikaci, kde si řidič policistů všiml, okamžitě zastavil, zhasnul světla a vozidlo opustil. Policisté muže našli sedícího v trávě několik metrů od vozidla a díky místní osobní znalosti muže poznali. Policistům sdělil, že vozidlo není jeho a ani neví, kde se tam vzalo. Toto tvrzení později pozměnil s tím, že ho přivezla osoba jemu blízká, která na místě už není.

Lustrací policisté zjistili, že 25letý řidič nemá za volantem, co dělat. Má totiž vyslovené 3 platné zákazy řízení, první z prosince loňského roku a další dva z února a března letošního roku. Ten poslední by mu vypršel v březnu 2027. Kontrola řidiče navíc ještě odhalila pozitivní drogový test na látky amfetamin a metamfetamin. Hlídka řidiče vyzvala k provedení lékařského vyšetření, kterému se odmítl podrobit. Jízdu pod vlivem jiných návykových látek a následné odmítnutí lékařského vyšetření kolegové oznámili k projednání správnímu orgánu, kde muži hrozí pokuta od 25.000 do 75.000 korun a zákaz činnosti od 18 měsíců do 3 let.

Policisté muže eskortovali na obvodní oddělení k provedení dalších úkonů. Ve věci zahájili úkony trestního řízení a ve zkráceném přípravném řízení v nedělních ranních hodinách 25letému řidiči sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.



31. března 2025

por. Mgr. Andrea Muzikantová

