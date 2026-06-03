Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Přes tisíc zadržených dealerů
Kriminalisté z 11. oddělení Prahy I mají na svém kontě již přes 1000 zadržených dealerů a v posledním případě nalezli v autě cizince přes půl kilogramu drog.
Oddělení vzniklo 1. července 2020 a letos bude tedy oslavovat již šesté výročí. Tento tým kriminalistů byl reakcí na dlouhodobě neuspokojivou bezpečnostní situaci v samotném historickém centru Prahy a to zejména v oblasti pouliční kriminality a otevřené drogové scény. Nejvýznamějším problémem byla oblast Václavského náměstí, Vrchlického sadů, Muzea, Můstku a ulice Na Příkopě, kde se ve velké míře pohybovaly osoby závislé na drogách a proto tam byl jejich prodej prakticky na denním pořádku. 11. oddělení tak navázalo na práci úspěšného týmu „KRYSTAL“, který se na tuto problematiku zaměřoval již od roku 2019.
Kriminalisté dlouhodobě působí skrytě v problémových lokalitách, čímž získávají zcela zásadní a mnohdy klíčové poznatky k dopadení koncových distributorů.
Díky intenzivní činnosti oddělení došlo k výraznému poklesu nápadu této trestné činnosti a ke stabilizaci bezpečnostní situace v daném teritoriu. Jejich práce měla přímý vliv i na přesun části drogové scény mimo centrum, zejména na Prahu 5. Na to okamžitě kriminalisté zareagovali a přesunuli svou činnost i do této části, kde během prvního měsíce zadrželi třicet dealerů drog. Na jejich práci posléze navázal tým „Anděl“, zřízený přímo Obvodním ředitelstvím policie Prahy II.
Za dobu působení mají na svém kontě přes tisíc zadržených dealerů drog, vypátraných sto dvacet osob v celostátním pátrání a rozdali bezmála pět set pokut za více než jeden milion korun.
V posledním případu z minulého měsíce dostali kriminalisté několik poznatků ze zájmového prostředí, že by se po Praze mělo pohybovat vozidlo, ve kterém je větší množství drog. Detektivové velmi rychle poznatky vyhodnotili a natipovali zájmové vozidlo. Poté si přizvali ke spolupráci uniformovanou hlídku, příslušníky z Celní Správy a společně provedli zastavení a kontrolu vytipovaného vozu. V průběhu prohlídky byl řidič velmi nervózní a po malé chvíli se rozeběhl a pokusil se z místa utéct. Policisté při pronásledování využili donucovacích prostředků a to zejména varovných výstřelů, po nichž se podezřelý muž zastavil a byl kriminalisty na místě zadržen. Při jeho osobní prohlídce u něj nalezli plastový sáček s bílou krystalickou látkou o hmotnosti více než sto gramů. Následnou prohlídkou vozidla dále detektivové nalezli více než půl kilogramu drog a bezmála dva tisíce euro v hotovosti. Zadržený devětadvacetiletý cizinec tak z místa putoval na policejní služebnu, kde detektivové zahájili úkony trestního řízení, jelikož je podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy, za což mu v případě odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
Výsledky oddělení jsou dlouhodobě velmi pozitivně vnímány nejen veřejností, ale také v rámci Policie České republiky. Pozitivní dopady činnosti oddělení se projevují rovněž při pravidelných bezpečnostních akcích zaměřených na kontrolu problémových osob a drogové kriminality, kdy oproti minulým letům došlo k výraznému poklesu počtu kriminálně závadových osob a cizinců pohybujících se v centru hlavního města. 11. OOK SKPV Praha I tak dlouhodobě představuje významný a stabilní bezpečnostní prvek v rámci centra hlavního města Prahy a svou činností zásadním způsobem přispívá ke zvýšení veřejného pořádku, pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků a k efektivnímu potírání pouliční kriminality a otevřené drogové scény.
por. Richard Hrdina
3. června 2026