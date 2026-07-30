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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Přes rok se vyhýbal nástupu do vězení

Muže vypátral policista v osobním volnu. 

O tom, že policista nepřestává být policistou ani v době osobního volna se na konci května letošního roku přesvědčil pětapadesátiletý muž z Českokrumlovska.

Ten byl nejméně ve třech případech pravomocně odsouzen, zejména za majetkovou trestnou činnost. Soudy v Českém Krumlově a Českých Budějovicích mu uložily souhrnný trest odnětí svobody v délce bezmála dvou let. Jeho nástupu se však více než rok úmyslně vyhýbal.

Klec spadla až na konci května, kdy byl muž vypátrán a omezen na osobní svobodě policistou obvodního oddělení Český Krumlov, praporčíkem Jiřím Štindlem. Ten byl v té době mimo službu a čerpal osobní volno. Bezprostředně poté kontaktoval své kolegy z obvodního oddělení, kteří muže převzali a převezli do policejní cely.

Odsouzený muž si tak i díky dobré práci policisty Štindla v současné době již odpykává trest ve věznici s ostrahou. 

Muž si vyhýbáním se vězení navíc zadělal na další problémy. Českokrumlovští kriminalisté totiž zahájili jeho trestní stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
30. července 2026 

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