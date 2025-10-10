Policie České republiky  

Přes pokladny bez placení

Za vybrané zboží se muži nechtělo platit, nakupoval rovnou do batohu či ledvinky. 

Ve čtvrtek 9. října zahájila vyšetřovatelka trestní stíhání mladého (2003) místního muže, který měl opakovaně chodit do píseckých obchodů, kde si vybíral zboží, ale neplatil. Šlo minimálně o deset případů v době od 26. června do 21. července letošního roku. Zajímalo ho drogistické zboží, do ledvinky či batohu si nejčastěji ukryl parfémy různých značek, krémy či prostředky na praní. Přes pokladny pak pocházel bez zaplacení. Tímto způsobem měl „nakoupit“ za více něž 20 000 korun.

Případ objasnili policisté píseckého obvodního oddělení, další vyšetřování vedou kriminalisté.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

10. října 2025

