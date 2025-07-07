Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Přes obec uháněl rychlostí až 180 km/h!
Řidič se zákazem řízení skončil ve vazbě.
Neposlechl policisty a skončil ve vazbě. Řidič se proháněl ve vozidle BMW po Teplicích, ačkoliv měl soudně udělený zákaz řízení. Při policejní kontrole jednoho dne to skončilo sdělením podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Když muž opouštěl policejní stanici, bylo mu důrazně sděleno policisty, že nesmí usednout za volant, jinak skončí ve věznici. Řidič si z toho však nic nedělal a druhý den se opět vydal do ulic za volantem svého auta. Když spatřil policejní hlídku, která ho poznala, začal ujíždět. Zběsilou jízdou projel několik vesnic až do druhého okresu, několikrát přejel do protisměru a přes obec se řítil rychlostí až 180 km/h! Zastaven byl v litoměřickém okrese a tentokrát už z policejního oddělení nešel po svých, ale byl eskortován k soudu, který na něj uvalil vazbu.
7. července 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí