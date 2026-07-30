Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Přes dvojitou čáru předjížděl nákladní automobil
Nerespektoval dopravní značení, navíc proti němu jeli dopravní policisté.
Chebští dopravní policisté prováděli v pondělí 27. července letošního roku dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Kolem půl druhé hodiny odpolední jeli policisté služebním vozidlem po silnici číslo I/21 ve směru z Chebu do Mariánských Lázní. Před obcí Dolní Žandov si všimli, že řidič protijedoucího vozidla značky BMW předjíždí nákladní automobil. Nerespektoval při tom ale dopravní značení zákaz předjíždění, kdy dále při předjíždění přejel dvojitou podélnou souvislou čáru. Tento nebezpečný manévr navíc provedl v místech, kde již minulosti došlo k několika dopravním nehodám.
Policisté se tedy za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili. Přestupkové jednání se čtyřicetiletým řidičem vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou ve výši 5,5 tisíce korun. Dále bylo řidiči uděleno šest trestných bodů.
Dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem.
Na území Karlovarského kraje došlo od začátku roku do konce měsíce června letošního roku k 1 206 dopravním nehodám. Při těch bylo vážně zraněno 32 osob, osm osob bohužel utrpělo smrtelná zranění. Nejčastější příčinou vážných či tragických dopravních nehod je nevěnování se řízení. Další častou příčinou je nepřizpůsobení rychlosti.
nprap. Jan Bílek
30.7.2026