Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Přes 50 policistů darovalo krev!
Na trutnovském transfuzním oddělení sestry odebraly téměř 25 litrů krve!
Dnes 4. prosince 2025 od ranních hodin probíhala na transfuzním oddělení v Trutnově mimořádná akce - dárcovství krve, do které se zapojilo celkem 52 policistů ( z toho 20 prvodárců ) z Územního odboru Policie ČR v Trutnově a dálničního oddělení ze Stříteže.
dárci krve - policisté z TrutnovskaKaždý odběr představuje přibližně 470 ml krve, což znamená, že policisté společně darovali téměř 25 litru krve. Tento významný příspěvek pomůže pacientům, kteří krev potřebují při operacích, léčbě závažných onemocnění či po úrazech.
Mezi dárci se našlo také několik policistů, kteří darovali krevní plazmu, jež je nezbytná pro výrobu léčiv a léčbu pacientů s poruchami imunity či srážlivosti krve.
„Policisté pomáhají nejen při výkonu služby, ale i ve svém volném čase. Dnešní účast na dárcovství krve je důkazem jejich solidarity a ochoty pomáhat lidem v nouzi.
Akce ukazuje, že služba veřejnosti nekončí u výkonu povolání – policisté se aktivně zapojují i do dobrovolných aktivit, které mají přímý dopad na zdraví a životy lidí v regionu.
por. Pižlová Šárka, DiS.
4.12.2025, 13:30