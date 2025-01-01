Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Přepravní kontrola skončila zraněním revizorky
Hledáme muže ze záznamu.
Brněnští policisté se od konce května zabývají událostí, ke které došlo v trolejbusu na zastávce Arena Brno. Během běžné kontroly jízdních dokladů došlo k situaci, kdy jeden z cestujících místo předložení jízdenky odstrčil revizorku v prostoru dveří tak silně, že spolu upadli na podlahu vozu. Pád byl natolik nešťastný, že revizorka utrpěla nepříjemné zranění ruky. Muž se po pádu rychle zvedl, aby z vozu stihl vystoupit ještě před zavřením dveří. Policisté se jej po incidentu snažili vypátrat, doposud se jim to však nepodařilo. Žádají proto muže, aby se jim přihlásil a objasnil jim okolnosti celé události. Pokud osobu ze záznamu poznáváte, kontaktujte prosím policii.
por. David Chaloupka, 28. srpna 2025