Přepravní kontrola skončila zraněním revizorky

Hledáme muže ze záznamu. 

Brněnští policisté se od konce května zabývají událostí, ke které došlo v trolejbusu na zastávce Arena Brno. Během běžné kontroly jízdních dokladů došlo k situaci, kdy jeden z cestujících místo předložení jízdenky odstrčil revizorku v prostoru dveří tak silně, že spolu upadli na podlahu vozu. Pád byl natolik nešťastný, že revizorka utrpěla nepříjemné zranění ruky. Muž se po pádu rychle zvedl, aby z vozu stihl vystoupit ještě před zavřením dveří. Policisté se jej po incidentu snažili vypátrat, doposud se jim to však nepodařilo. Žádají proto muže, aby se jim přihlásil a objasnil jim okolnosti celé události. Pokud osobu ze záznamu poznáváte, kontaktujte prosím policii.

por. David Chaloupka, 28. srpna 2025

