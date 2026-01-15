Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Přepravka s masem
Zloděj vzal přepravku s dvanácti kily mraženého masa.
Minutka nepozornosti stačila a pachatel odcizil dvanáct kilo mraženého masa v průchodu u restaurace. Ve středu 14. ledna doplňoval majitel restaurace v centru Písku zásoby a chvilku po sedmnácté hodině nechal bez dozoru přepravku s masem. Toho pohotově využil zloděj, který zboží odcizil. Na případu spolupracovali policisté s městskými strážníky a podle popisu zjistili, že krádež má mít na svědomí muž, který již byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen.
Policisté píseckého obvodního oddělení případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, do dvou týdnů by se měl muž opět dostat před soud.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
15. ledna 2026