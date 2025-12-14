Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Přepadení ženy v autě
Hledáme muže, který ze zadních sedadel auta zaútočil na poškozenou.
Kriminalisté pracují na objasnění případu, kdy zatím neznámý pachatel zaútočil na ženu ve chvíli, když si půjčovala sdílené auto. Toto vozidlo žena otevřela přes aplikaci, začala ho obcházet a fotit přesně tak, jak vyžadují pravidla při půjčování těchto sdílených aut. Pravděpodobně během toho do auta nepozorovaně nastoupil cizí muž a schoval se na zadních sedadlech. Když žena do auta nastoupila, nečekaně na ni zaútočil, chytil ji za hlavu a silným úchopem ji tlačil k opěrce. Po krátkém zápase se ženě podařilo z auta vymanit a začala křičet o pomoc. Útočník pak z místa okamžitě odešel. Jednalo se o muže sportovní postavy ve věku okolo 40 až 45 let, vysokého asi 185 centimetrů, který měl světlé vlasy, byl bílé pleti a mluvil česky. Měl na sobě prošívanou světle modrou bundu a světle modré džínové kalhoty.
Podezřelého muže zachytily kamery, když z místa činu odcházel. Při tom si svlékl a odhodil bundu, kterou měl při přepadení na sobě. Kamery ho také zachytily ještě před činem a je na nich vidět, že si vytipovával další ženy.
Jestli podezřelého na záběrech poznáváte, kontaktujte linku 158.
V tuto chvíli je případ kvalifikován jako podezření z trestného činu omezování osobní svobody, ale nevylučujeme jeho překvalifikování.
Případ se stal v neděli 30. listopadu ve 21 hodin v Kubelíkově ulici na Žižkově.
mjr. Jan Daněk
14.12.2025