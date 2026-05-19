Přepadení kurýra
Kriminalisté zadrželi muže, který přepadl kurýra při doplňování výdejních boxů.
Kriminalisté z Palmovky, kteří se zabývají mimo jiné objasňováním násilné trestné činnosti, zadrželi muže, jenž 18. dubna přepadl řidiče rozvážejícího zásilky. Podezřelý přistoupil k poškozenému a pod pohrůžkou násilí po něm požadoval peníze. Řidič u sebe žádné neměl, což útočník nesl nelibě, nadával mu kvůli jeho původu, vyhrožoval napadením a pokusil se ho kopnout. Následně mu sebral jeden balík a dal se s ním na útěk. Řidič ho doběhl a balík v hodnotě 1 500 korun, ve kterém byly dva polštáře, získal zpět.
Podezřelý se ale vrátil na místo a sebral mu jiný balík v hodnotě asi 500 korun, se kterým se mu již podařilo zmizet.
Případem se začali zabývat zmínění kriminalisté, kterým se podařilo ustanovit podezřelého a o tři dny později ho zadržet v bytě v centru Prahy. S mužem následně zahájili trestní stíhání pro trestný čin loupeže a podali podnět na jeho vzetí do vazby, což státní zástupce i soud akceptovali. V případě odsouzení mu hrozí až deset let odnětí svobody.
mjr. Jan Daněk
19.5.2026