Přemístění registrační značky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
1. Zda existuje oficiální stanovisko, sdělení, pokyn nebo jiný interní dokument Policie ČR, který se týká možnosti přemístění zadní registrační značky (SPZ) na nosič jízdních kol umístěný na tažném zařízení vozidla.
2. Pokud takový dokument existuje, žádám o jeho kopii nebo odkaz na jeho zveřejnění.
3. Pokud takový dokument neexistuje, žádám o vyjádření Policie ČR k dané problematice, zejména zda Policie ČR považuje přemístění registrační značky na homologovaný nosič za legální a akceptovatelné řešení z hlediska kontrolní činnosti a silničního provozu.
Tato informace byla výslovně zmíněna ve vyjádření Ministerstva dopravy ČR č. j. 195/2019–072–Z106/4, kde se uvádí, že: „Uvedené možnosti použití RZ na předmětném typu nosiče kol byly v minulosti sděleny Policii ČR.“
Policie České republiky sdělila žadateli na základě vyjádření ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky následující informace:
Řidič nesmí podle § 5 odst. 2 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní nebo vojenské poznávací značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena.
Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který v § 38 zakazuje provozovateli vozidla provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou přidělenou k tomuto vozidlu. Prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v části páté, § 23 písm. e), umožňuje umístit tzv. zvláštní značku (třetí) na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou.
Na Váš dotaz dále uvádíme, že vyjma výše uvedených právních předpisů žádné stanovisko, sdělení, pokyn nebo jiný interní dokument Policie ČR, který se týká možnosti přemístění zadní registrační značky na nosič jízdních kol umístěný na tažném zařízení vozidla, neexistuje.
Závěrem uvádíme, že Policie České republiky není gestorem problematiky registrace silničních motorových vozidel, tím je Ministerstvo dopravy České republiky.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025