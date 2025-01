Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Přelom roku z pohledu Policie ČR

Ms kraj: V Moravskoslezském kraji proběhly silvestrovské oslavy bez mimořádných událostí

Z pohledu bezpečnosti a veřejného pořádku nezaznamenali moravskoslezští policisté na přelomu roku mimořádnou nebo výjimečnou událost. Co do řešených událostí a hovorů na tísňovou linku 158, nejexponovanější čas byl od půlnoci do jedné hodiny ranní.

Do silvestrovské půlnoci byl relativní „klid před bouří“, tedy žádný razantní nárůst přijatých oznámení na linku 158 nebo událostí, které by policisté řešili oproti běžnému dni. Situace se jako každoročně změnila úderem půlnoci. Pro představu: policisté řeší v průběhu roku za den přes 300 věcí, přičemž za prvních pět hodin roku letošního bylo zhruba 210 těchto výjezdů a reakcí. Rekordmanem byla první hodina - policisté řešili 75 událostí. Počet hovorů na tísňovou linku 158 je samozřejmě o poznání vyšší, v některých chvílích může býti až dvojnásobný, ale ne vše oznámené patří k řešení policii, anebo k jedné věci přijmou operátoři tísňové linky 158 na operačním středisku více hovorů.

Spektrum oznámených věcí bylo opravdu široké. Policisté řešili případy výtržností i narušení veřejného pořádku, zaznamenali jsme fyzická napadání, jak v bytech, barech, restauracích i ve venkovním prostředí. Asi nepřekvapí, že v mnoha případech hrál svou roli alkohol. Máme hlášeny skutky majetkové, dále například i ztrátu všech dokladů. Kolem půlnoci a v prvních chvílích nového roku si prim v oznámeních na linku 158 držela jednoznačně volání ohledně rušení nočního klidu a používání pyrotechniky.

Policisté řešili samozřejmě část událostí v úzké součinnosti se zdravotníky, hasiči a strážníky městské policie – ať šlo o oblast veřejného pořádku, oznámení o podnapilých osobách, zahoření či škody způsobené pyrotechnikou. Konkrétněji, asistovali jsme hasičům u několika desítek zahoření například popelnic, krabic od petard, živých plotů a tújí od rachejtlí. Vyjeli jsme také dnes kolem půl jedné ráno do Ostravy – Poruby, kde měla pod zaparkovaným vozidlem explodovat petarda a bylo vidět zadýmení. Na místě zasahovali právě kolegové hasiči. Automobil má poškození ve spodní části. Policisté se událostí zabývají. Kolegům z městské policie jsme zase předávali několik oznámení typu nález opuštěného psa nebo informaci o psovi, který spadl do díry a uvízl v ní.

S kolegy zdravotníky jsme zase řešili případy, u kterých došlo ke zranění osob. Zaznamenali jsme i zranění v souvislosti s používáním pyrotechniky. Dnes zhruba čtvrt hodiny po půlnoci se rozhodl ani ne dvacetiletý muž oslavit v Havířově příchod nového roku zábavní pyrotechnikou. Když po zapálení knotu nedošlo k explozi, měl se pokusit o opětovné zapálení. V té chvíli došlo k explozi. Muž byl se zraněním v oblasti hlavy předán zdravotníkům. Nemělo by se jednat o závažné poranění. Mladík zřejmě nerespektoval pokyny z návodu na použití, nedbal opatrnosti při manipulaci s pyrotechnikou.

Vyjížděli jsme na oznámení o různých fyzických konfliktech mezi vícero osobami, ať v sousedních bytech anebo venku. V mnoha případech se jednalo jen o hlasitější „párty“. Každopádně děkujeme za vaši všímavost. I díky ní se policisté dozvěděli o „podivném“ muži, který měl v Ostravě – Porubě zhruba hodinu před půlnocí venku pobíhat zcela bos. Rozuzlení bylo prosté, zabouchl si dveře a pomoc přišla vhod… Policisté na Opavsku pak pomohli vyřešit svízelnou situaci muže, který si pár minut po půlnoci ponechal klíče ve vozidle, jež se uzamklo.

Co se týká dopravních nehod, oficiální statistiky nejsou prozatím k dispozici. Z předběžných dat lze vyčíst, že v roce 2024 jsme v Moravskoslezském kraji zaznamenali téměř 10 790 dopravních nehod, při kterých bylo 31 osob usmrceno, přes 120 osob utrpělo těžké a více než 2 200 osob lehké zranění. Ve srovnání s rokem 2023 se jedná o pokles u počtu osob usmrcených a těžce zraněných.

Jedna ne až tak běžná nehoda, respektive dvě, se staly včera kolem 19:30 hodin na silnici I/56 u Paskova. Přes komunikaci proběhlo stádo divokých prasat. Jedno vozidlo srazilo divočáka, druhé auto narazilo do dalšího zvířete. Disponuji informací o čtyřech zraněných osobách, které byly předány zdravotníkům k ošetření, mělo by se jednat o lehká zranění. Silnici bylo nutno ve směru na Ostravu po dobu nezbytně nutnou uzavřít, policisté prováděli odklon dopravy přes Paskov. Kontaktovali rovněž myslivce. Policisté se nehodami zabývají.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 1. ledna 2025

