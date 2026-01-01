Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Přelom roku z pohledu policie
V Moravskoslezském kraji proběhla silvestrovská noc bez mimořádných událostí.
Na přelomu roku nezaznamenali moravskoslezští policisté z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku žádnou mimořádnou událost. Z pohledu řešených oznámení na tísňovou linku 158 byl nejexponovanější čas zhruba od 0:00 do 2:00 hodin.
Do silvestrovské půlnoci nebyl razantní nárust hovorů, které by policisté řešili oproti běžným dnům. Těch bývá běžně okolo 400 za celých 24 hodin. Situace se podobně jako loni změnila pár minut po přelomu roku. V prvních dvou hodinách nového roku policisté řešili 110 událostí. Do dnešního rána to bylo celkem 260 oznámení, což je oproti běžné noci zhruba dvojnásobný nárust.
Oznámení byly různého charakteru. Policisté řešili případy výtržností i narušení veřejného pořádku, fyzická napadání v bytech, barech i restauracích, kdy v mnoha případech hrál svou roli alkohol. Jedním z nejpočetnějších druhů oznámení na tísňovou linku 158 je ale samozřejmě rušení nočního klidu, který se letos týká hlavně používání zábavní pyrotechniky. Vzhledem k novele zákona o zábavní pyrotechnice jsme vyjížděli na pět desítek oznámení. Ve většině případů se jednalo buď o povolenou pyrotechniku nebo se odpalovací místo nacházelo mimo zakázanou zónu. V několika případech nebyl při příjezdu policistů na místě nikdo zastižen.
Policisté řešili také spousty oznámení ve vzájemné spolupráci s našimi kolegy z integrovaného záchranného systému. S hasiči například několik jednotlivě hořících stromů nebo popelnic, s městskou policií zatoulané psy a se zdravotníky různé zranění při výtržnostech.
Mezi nejvážnější případy, u kterých jsme zasahovali během včerejšího dne a večera, určitě patří tragická událost v jednom z rodinných domů v Kravařích na Opavsku, při které zemřel 36letý muž. Druhá událost se šťastnějším koncem se odehrála ve večerních hodinách na Novojičínsku, kde byl nalezen silně podchlazený a zraněný mladík u jedné z rozhleden. Pátrali po něm kolegové ze sousedního Olomouckého kraje. Mladému muži byla hlídkou speciální pořádkové jednotky poskytnuta první pomoc a následně byl zdravotníky převezen do nemocničního zařízení v Novém Jičíně.
Co se týká dopravních nehod, i když oficiální statistiky prozatím nejsou k dispozici, z předběžných dat lze vyčíst, že v roce 2025 jsme v Moravskoslezském kraji zaznamenali okolo 9200 dopravních nehod, při kterých bylo 27 osob usmrceno, přes 110 osob utrpělo těžké zranění a více než 2 300 osob lehké zranění. Ve srovnání s rokem 2024 se tedy jedná o příznivější údaje. Silvestrovský den i noc se naštěstí také obešel bez vážnějších situací na našich komunikacích, a to i vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám. Nejvážnější tak bylo několikahodinové zablokování dálnice D1 na 304. kilometru ve směru na Olomouc dvěma haváriemi nákladních automobilů. Provoz se podařilo obnovit ve 21:30 hodin včerejšího dne. Dnešní den nezačal dobře také pro řidiče, kterého na Frýdecko-Místecku zastavila hlídka krajské dopravní policie. Při své cestě s manželkou na výšlap měl totiž ještě 0,43 promile alkoholu v dechu.
por. Jan Segsulka, DiS.
1. ledna 2026
oddělení tisku