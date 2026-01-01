Přelet vrtulníku

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace (cituji):

dotaz 1.: Disponuje archivní, letecká služba, či jiná služba PČR archivem digitálních záznamů z palubních kamer vrtulníků? Pokud ano, počínaje jakým rokem?

dotaz 2: Disponuje letecká služba v archivu digitálním kamerovým záznamem z palubní kamery policejního vrtulníku pro datum:

Neděle …. 2015 , čas ….až …., poloha :Obec …….Jihomoravský kraj, včetně hlasového záznamu komunikace?

Postačí srozumitelná pravdivá formulace Ano / Ne - disponuje

dotaz 3 : Lze podle interních záznamů dohledat zadavatele , název úkonu a účel tohoto letu? Popřípadě zdůvodnění specifické činnosti úzce cíleného, opakovaného kroužení nad rodinným domem č.p. …. v nejnižší možné letové výšce

dotaz 4 Mám jako fyzická osoba právo nahlédnout či pořídit kopii

a) výše zmíněné časové výseče záznamu (dotaz 2)? Pokud ano

,žádám o tyto informace

b) oficiálního záznamu spisu k tomuto letu...".

Policejní prezidium České republiky posoudilo uvedenou žádost a zjistilo následující informace, které byly poskytnuty žadateli:

1. Letecká služba Policie České republiky nedisponuje archivem digitálních záznamů z palubních kamer vrtulníků, žádné záznamy nearchivuje. To plyne z povahy její zejména servisní služby pro další výkonné útvary.

2. Žádným takovým záznamem nedisponuje ani Letecká služba Policie České republiky ani Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, které bylo také požádáno o vyjádření. Stejně tak žádnými informacemi k dané záležitosti nedisponuje Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky. Podle sdělení Letecké služby Policie České republiky byla v uvedený den….2015 provozována činnost vrtulníky Letecké služby Policie České republiky pouze ze základny v Praze. Na základně v Brně, která pokrývá oblast Moravy, se vůbec nelétalo.

3. Žádné záznamy ke specifikované události nebyly dohledány.

4. Vzhledem k tomu, že nebyly dohledány žádné záznamy či dokumenty ke specifikované události (letu), není možné se k uvedenému dotazu vyjádřit. 

pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026

