Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Překročil rychlost o více než 100 kilometrů v hodině
Mladík se nechal unést.
Poloprázdné ulice města Brna, slečna na sedadle spolujezdce a půjčené silné auto zřejmě zamotaly hlavu mladému řidiči. Ten s čerstvým řidičským průkazem v kapse chtěl zřejmě oslnit spolujezdkyni svým řidičským uměním. Konec bláznivé jízdy nastal v pátek večer v Bauerově ulici, kde minul policejní vůz rychlostí 165 kilometrů za hodinu. Po zastavení policistům sdělil, že se nechal unést. Také uvedl, že si vůbec nevšiml, že by předjížděl nějaké vozidlo. Ke cti mu aspoň slouží, že před jízdou nepožil alkoholické nápoje. I tak mu policisté pochopitelně na místě zadrželi řidičský průkaz. Případ dořeší úředníci ve správním řízení. Sankce se může vyšplhat až na 25 tisíc korun, zákaz řízení pak na rok a půl. Samozřejmostí je 6 trestných bodů. Vozidlo si na místě převzal jeho provozovatel a zřejmě ho dlouho nikomu nepůjčí.
08.07.2026, mjr. Pavel Šváb