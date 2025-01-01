Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Překročená rychlost i alkohol za volantem
Policisté se zaměřili na dodržování rychlostních limitů.
V pondělí 4. srpna 2025 proběhla v Libereckém kraji další z pravidelných speciálních kontrol zaměřených na dodržování rychlostních limitů. Dopravní policisté během této akce zkontrolovali celkem 132 vozidel a odhalili 112 přestupků v dopravě. Řidiči v 91 případech překročili nejvyšší povolenou rychlost, z toho 63 jich ji překročilo v obci.
Jeden z řidičů překročil nejvyšší dovolenou rychlost o více jak 50 km/h. Úsekem mimo obec, ve kterém je povoleno jet maximálně 110 km/h, se prohnal rychlostí 161 km/h. V Lomnici nad Popelkou policisté zastavili řidiče, jenž překročil rychlost o 13 km/h. V průběhu kontroly však u něj zjistili požití alkoholu před jízdou, kdy naměřili hodnotu 0,79 promile alkoholu v dechu. Policisté hříšníkovi na místě zadrželi řidičský průkaz.
Pět řidičů nepoužilo bezpečností pás. Zbylé přestupky se týkaly technického stavu vozidel, způsobu jízdy a držení hovorového zařízení během jízdy. Dvou přestupků se dopustili i chodci a jeden cyklista. Sto sedm přestupků policisté projednali příkazy na místě v celkové výši 176 000 Kč a pět oznámili příslušnému správnímu orgánu
nprap. Libor Barták
8. srpna 2026