Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Přehnala to s vínem a sedla za volant dodávky
Noc strávila v cele.
Přehnala to s vínem, sedla za volant dodávky, nadýchala 1,7 promile, chovala se agresivně, přišla o řidičský průkaz. Čtyřiapadesátiletá žena ze Zlína má po noci strávené v policejní cele nad čím přemýšlet. Jisté ale je, že nebude moci několik měsíců řídit motorová vozidla.
Policisté si při nedělní noční službě všimli nekoordinované jízdy dodávky ve Slušovicích, jejíž řidička znenadání zastavila bezdůvodně na kruhovém objezdu. Rozhodli se řidičku zkontrolovat. Zprvu na světelný nápis k zastavení nereagovala, jela velmi pomalu a kličkovala po silnici. Jakmile policisté dali znamení k zastavení také pomocí zvukového signálu, vozidlo zastavilo.
Policistům bylo hned jasné, že je žena pod vlivem alkoholu, což potvrdila orientační dechová zkouška, která ukázala hodnotu 1.7 promile alkoholu. Řidička byla velmi agresivní, na policisty křičela, odmítala vystoupit z vozidla. Další dechovou zkoušku už nebyla schopná provést. Policisté ji vyzvali k absolvování lékařského vyšetření, kterému se nakonec podrobila. Vzhledem k její útočnosti, kdy policistům trhala z ruky dokumenty a verbálně je napadala, skončila po lékařském vyšetření v policejní cele, kde strávila noc.
Na základě výsledků lékařského vyšetření budou policisté prověřovat ženino jednání buď jako přestupek (hodnota alkoholu do 1 promile) nebo jako trestný čin (vyšší než 1 promile). V obou případech ženě hrozí několikatisícová pokuta, zákaz řízení a v případě trestného činu také trest odnětí svobody.
3. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková