Přehled nehod a jejich následků při srážkách s pevnou překážkou
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace:
„Dobrý den,
ráda bych získala informace o vztahu nehodovosti a reklamních zařízení podél silničních komunikací. Chtěla bych Vás proto požádat o odpovědi na níže uvedené dotazy, pokud je lze na základě dostupných dat PČR zjistit.
1. V kolika zaznamenaných nehodách hrál roli náraz řidiče do reklamního zařízení (billboard, bigboard či jiný typ reklamního nosiče)? Prosím o údaje za rok 2020 – 2025 (po jednotlivých
rocích), ideálně členěné dle jednotlivých krajů.
2. Kolik nehod (či jejich procento z celkového počtu) bylo zaviněno nepozorností řidiče?
3. Disponuje PČR studiemi/šetřeními, které se zabývají vztahem mezi nehodovostí a reklamními
zařízeními?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
Policie ČR ve statistice dopravních nehod nesleduje reklamní zařízení jako druh pevné překážky. Při střetech s pevnou překážkou sleduje tyto ukazatele: strom - sloup - odrazník, patník, sloupek směrový, sloupek dopravní značky apod. - svodidlo - překážka vzniklá provozem jiného vozidla - zeď, pevná část mostů, podjezdů, tunelů apod. - závory železničního přejezdu - překážka vzniklá stavební činností - jiná překážka. Přehled nehod a následků při srážkách s pevnou překážkou v letech 2020 - 2024 povinný subjekt žadatelce poskytl (viz příloha).
ad 2)
Z příčiny nevěnování se řízení bylo v roce 2024 zaviněno 20,6 % dopravních nehod (bez rozlišení toho, kdo nehodu zavinil). Podíl nevěnování se řízení na celkovém počtu nehod je uveden v přiloženém souboru. Pro úplnost je třeba uvést, že nepozornost řidiče se určitým způsobem podílí i na dalších nehodách, např. nehodách zaviněných nepřiměřenou rychlostí, přejetím do protisměru apod.
ad 3)
Policie ČR nedisponuje žádnými studiemi, které se zabývají vztahem mezi nehodovostí a reklamními zařízeními.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 12. 2025