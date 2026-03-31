Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Předvelikonoční prevence kriminality v praxi
Policie radí: Jak se chránit před krádežemi během velikonočních svátků.
Policisté z oddělení tisku a prevence územního odboru Litoměřice ve spolupráci s Městskou policií Litoměřice a Městským úřadem Litoměřice uspořádali v uplynulých dnech preventivní akci zaměřenou na bezpečnost občanů. Ta probíhala u nákupních center ve městě Litoměřice a byla orientována především na problematiku kapesních krádeží a zabezpečení majetku.
S blížícími se Velikonocemi, kdy se zvyšuje pohyb osob na veřejných místech, policisté upozorňovali na větší riziko výskytu kapsářů. Ti využívají především přeplněných prostor, nepozornosti lidí a sváteční atmosféry. Preventisté proto občanům připomínali základní zásady, jak si chránit své osobní věci, například mít tašky a kabelky stále pod kontrolou a nenosit cennosti na snadno dostupných místech.
Součástí akce byla také kampaň „Auto není trezor“, která upozorňuje na rizika spojená s ponecháváním cenných věcí ve vozidlech. Policisté zdůrazňovali, že i krátké opuštění auta může pachatelům stačit k jeho vykradení. Občané byli vyzýváni, aby si ve vozidlech nenechávali na viditelných místech žádné cennosti, jako jsou kabelky, elektronika či doklady.
Preventivní akce bude probíhat po celý předvelikonoční týden a policisté v jejím rámci rozdávali kolemjdoucím drobné preventivní předměty a informační letáky. Ty obsahovaly podrobné rady a doporučení, jak se chránit před krádežemi a minimalizovat riziko, že se lidé stanou obětí trestné činnosti.
Reakce veřejnosti na tuto iniciativu byla velmi pozitivní. Lidé ocenili zejména osobní přístup policistů a praktické rady, které mohou snadno uplatnit v každodenním životě. Lze předpokládat, že právě díky těmto preventivním aktivitám začala řada občanů více dbát na svou bezpečnost a chovat se obezřetněji.
31. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje