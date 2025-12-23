Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Předvánoční nadílka na onkologii
Kriminalisté předali dětským pacientům na onkologickém oddělení dárky zakoupené z finanční sbírky, kterou mezi sebou uspořádali.
Kriminalisté Obvodního ředitelství policie Praha II včera v ranních hodinách potěšili dětské pacienty na onkologickém oddělení v Motole, kterým osobně předali dárky v podobě stavebnic a plyšových hraček. Dárky byly zakoupeny z finanční sbírky, do které se zapojili kriminalisté i uniformovaní policisté tohoto ředitelství. Díky vybraným finančním prostředkům bylo možné pořídit hračky, které dětem přinesly radost, rozptýlení i možnost kreativního vyžití během hospitalizace. Cílem této akce bylo vykouzlit úsměv na tvářích dětí, které procházejí náročnou léčbou, a alespoň na chvíli jim zpříjemnit pobyt v nemocnici. Policisté na místě poděkovali zdravotnickému personálu za jejich každodenní péči o dětské pacienty.
Pražští policisté se dlouhodobě zapojují do charitativních a preventivních aktivit a tato návštěva je dalším důkazem jejich snahy pomáhat nejen v rámci výkonu služby, ale i mimo něj.
por. Mgr. Jan Rybanský
23. prosinec 2025