Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Předvánoční nadílka na onkologii

Kriminalisté předali dětským pacientům na onkologickém oddělení dárky zakoupené z finanční sbírky, kterou mezi sebou uspořádali. 

Kriminalisté Obvodního ředitelství policie Praha II včera v ranních hodinách potěšili dětské pacienty na onkologickém oddělení v Motole, kterým osobně předali dárky v podobě stavebnic a  plyšových hraček. Dárky byly zakoupeny z finanční sbírky, do které se zapojili kriminalisté i uniformovaní policisté tohoto ředitelství. Díky vybraným finančním prostředkům bylo možné pořídit hračky, které dětem přinesly radost, rozptýlení i možnost kreativního vyžití během hospitalizace. Cílem této akce bylo vykouzlit úsměv na tvářích dětí, které procházejí náročnou léčbou, a alespoň na chvíli jim zpříjemnit pobyt v nemocnici. Policisté na místě poděkovali zdravotnickému personálu za jejich každodenní péči o dětské pacienty.

Pražští policisté se dlouhodobě zapojují do charitativních a preventivních aktivit a tato návštěva je dalším důkazem jejich snahy pomáhat nejen v rámci výkonu služby, ale i mimo něj.

por. Mgr. Jan Rybanský
23. prosinec 2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 