Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Předstírali těhotenství během silniční kontroly
Policisté při pomoci prohlédli lež.
Ilustrační foto.jpegV uplynulých dnech se naši “hlídkaři“ stali součástí situace, nad kterou zůstává rozum stát.
Během noční silniční kontroly v Žatci zastavili vozidlo tovární značky Mitsubishi, ve kterém se nacházela šestatřicetiletá spolujezdkyně a pětatřicetiletý řidič. Ten hlídce uvedl, že se ve vozidle nachází těhotná přítelkyně, která má zdravotní obtíže a potřebuje do nemocnice. Když policisté uviděli ženu svíjející se v bolestech na zadních sedačkách, tak neváhali, dali radiostanicí hlásnou službu operačnímu důstojníkovi a vozidlo doprovodili s dobrým úmyslem do nejbližší nemocnice.
Jakmile dorazili do areálu poskytovatele zdravotních služeb, tak chtěli udělat základní evidenci, která je u těchto událostí běžná, a sice ztotožnění řidiče vozidla. Nicméně zjistili, že řidič vozidla pozbyl řidičského oprávnění. Následně odmítl orientační test na omamné a psychotropní látky, přičemž uvedl, že “něco“ měl zhruba před hodinou. Navíc na vozidle měl rok takzvaně propadlou technickou kontrolu. Nakonec z dvojice vypadlo, že v očekávání nejsou.
Za toto jednání nyní hrozí řidiči vozidla pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení na 36 měsíců.
30. září 2025
