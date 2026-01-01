Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Představujeme šestnáct „nových tlapek“ u moravskoslezských kynologů
Jsou jimi psí dáma Fulla a kluci Unir, Xilox a Ypex.
S potěšením přestavujeme šestnáct „nových tlapek“ u moravskoslezských kynologů. Tři štěňata si naši kolegové přivezli z chovatelské stanice policejních psů v Prackovicích nad Labem, psí slečna je z „civilu“. Nejmladší osmitýdenní štěně je u nás jen pár dnů.
Prozatím jsou to malí nezbedníci, kterým nechybí hravost, roztomilost a srší energií. Pod vedením zkušených psovodů se díky výcviku, ve kterém nechybí třeba hlavolamy a samozřejmě odměny, stanou během dvou let plnohodnotní služební psi připraveni Pomáhat a chránit.
- Začněme gentlemansky jedinou psí dámou, kterou je belgický ovčák - malinoisFulla. Jsou jí čtyři měsíce a ostravský psovod nprap. Martin Štěrba ji má dva měsíce. Kolega slouží u policie 33 let, drtivou většinu jako psovod. Má aktuálně ještě dva další služební psy a několik mladých psů již vychoval. Na Fullu nedá dopustit, je podle něj celkově úžasná a v již probíhajícím intenzivním výcviku jako budoucí specialistka na vyhledávání také drog vnímavá a dobrá.
- Unirje čtyřměsíční štěně německého ovčáka. Dělá od poloviny března společnost frýdecko-místeckému psovodu pprap. Tomáši Salavovi, který je u kynologů necelý rok. Unir je jeho první psí štěně, má ale ještě staršího služebního psa. Svého nového čtyřnohého parťáka popisuje jako akčního a suprového, tak snad se jeho výcvik na psa výjezdového (všestranného) zdaří.
- Má devět týdnů a u našich kynologů na severní Moravě je 14 dnů. Jmenuje se Xilox, je německý ovčák a dělá společnost ostravskému psovodu prap. Tomáši Poláškovi, který slouží u policie 12 let a z toho přes polovinu na kynologii. Pejsek je podle něj aktivní a nemá mu prozatím co vytknout. Takže jistě dobrá startovní čára pro výcvik na psa výjezdového. Doplním, že Xilox je Tomášovo již několikáté psí štěně v pořadí a má současně další dva služební psy.
- Nejnovějším psím přírůstkem je teprve osmitýdenní německý ovčákYpex, kterého si před pár dny přivezl z chovné stanice frýdecko-místecký psovod prap. Tomáš Sikora. Kolega slouží u policie 18. rokem, z toho polovinu u kynologů. V minulosti již štěně vychoval a měl i starší psy. Ypex se mu opravdu zamlouvá, tak snad se na jedničku bude dařit jeho výcvik na výjezdového psa.
Je radost pohledět na psovody a jejich nové čtyřnohé parťáky a je vidět, že jsou spolu jak se říká na pohodu. Pravdou zůstává, že se štěňaty je to jako s lidským miminkem, zejména ze startu dají dost zabrat. Ale veškerá péče a starost se zpravidla vyplatí a je pak úžasné pozorovat společné fungování. Je to hlavně díky skvělým moravskoslezským kynologům, kteří práci dělají srdcem.
V kraji máme aktuálně přes 60 psovodů a více než 100 služebních psů. Většinou jde o německé ovčáky. Mají ve vínku krom dalších činností pátrání po osobách podezřelých z trestné činnosti a osobách pohřešovaných, ohledání požářišť, vyhledávání psychotropních látek či výbušnin, jsou nasazováni při bezpečnostních opatřeních. Jen v loňském roce byli moravskoslezští psovodi a jejich čtyřnozí parťáci nasazeni téměř ve více než 1 700 případech.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 19. května 2026