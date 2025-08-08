Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Představení prvního Pol Pointu v Ústeckém kraji
Moderní, rychlý a efektivní způsob komunikace občana s policií.
Dne 7.8.2025 v obci Velký Šenov na Děčínsku došlo k setkání partnerů Krajského úřadu Ústeckého kraje a zástupců policie při příležitosti otevření prvního kontaktního a bezobslužného místa policie na území Ústeckého kraje tzv. Pol Pointu.
Oficiální představení nového místa pro komunikaci občana s policií se zúčastnil krajský policejní ředitel plukovník Zbyněk Dvořák, hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, senátor Zbyněk Linhart a starosta obce Velký Šenov Dušan Vít.
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje nově nabízí občanům technické zařízení, které slouží k podání oznámení jakéhokoliv protiprávního
jednání, či spáchání trestného činu. Zařízení Pol Point je dalším ze způsobů, jak podat nebo doplnit již podané oznámení o protiprávním jednání. Toto zařízení je vybudováno na základech videokonferenčního systému. Na straně policie je videokonferenční zařízení obsluhováno zkušeným policistou z centrálního místa - z oddělení příjmu trestního oznámení, který provádí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení. Zařízení tak umožňuje provedení výslechu, aniž by oznamovatel musel vstoupit do fyzického kontaktu s policisty.
Technické zařízení Pol Point zvyšuje také ochranu obětí trestných činů. Právem obětí trestných činů je ochrana před druhotnou újmou, která nebývá způsobena trestným činem, ale může vzniknout v důsledku obavy z přístupu policie nebo negativním vnímáním samotného procesu řízení. Kvůli strachu z odsouzení okolím nebo pro ovlivnění předsudky a mýty oběť čin často nehlásí. Takovými činy bývají nejen znásilnění nebo jiné sexuální útoky, ale i domácí násilí a další činy, které narušují tělesnou nebo psychickou integritu oběti. Zařízení Pol Point je určeno nejen obětem trestných činů, které byly poškozeny jednáním pachatelů, ale i oznamovatelům, kteří chtějí podat jakékoliv trestní oznámení, přičemž upřednostní výhody videokonferenčního způsobu vedení výslechu.
Osoba podávající oznámení nemusí nic podepisovat, výpověď jsme schopni efektivně zaznamenat a dále pracujeme s nahrávkou a písemným záznamem, který sepíše policista. Vytváří nám to v daných lokalitách prostor pro policisty ve výkonu, kteří nemusejí čekat na služebně, ale mohou být tak užiteční v terénu. Konkrétní komunikace je možná prostřednictvím tohoto bezobslužného zařízení, které je umístěné na adrese Lipovská 551, Velký Šenov.
Krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák uzavřel setkání projevem, v němž vyzdvihl jeho význam a přínos slovy: „Zřízení kontaktního místa Pol Point vnímáme jako další krok směrem k modernizaci a zpřístupnění služeb policie široké veřejnosti. Je důležité podotknout, že pořízení zařízení Pol Point bylo realizováno za výrazné podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterému tímto děkujeme za dlouhodobou spolupráci a společné úsilí o zvyšování bezpečnostního standardu v regionu.“
8. srpna 2025
mjr. Mgr. Kamil Marek
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje